El periodismo oficialista cubano se ha planteado varias interrogantes sobre el futuro de los medios de comunicación en la Isla y sus nuevos retos. "¿Qué papel va a tener en nuestra sociedad el periodismo de la Revolución? ¿Va a ser un simple reproductor de eventos, una herramienta de la propaganda de entidades y ministerios o un contrapeso de lo mal hecho?", se preguntan en un comentario emitido este miércoles en el Noticiero Nacional de Televisión.

La idea, dejan claro, no es que el Granma o el Juventud Rebelde se conviertan en el látigo del Gobierno. "No es que vaya a ser un periodismo hipercrítico porque no sería real ni justo. Vivimos en un país donde es fácil resaltar obras y logros", explica la periodista Thalía González.

En su intervención, Thalía González incita a los periodistas cubanos a ser "oportunos" y a publicar la noticia antes de que crezca el rumor y "otros, llámense como se llamen, intenten distorsionar nuestra verdad", dijo.

La periodista criticó además el secretismo de funcionarios cubanos que evitan comparecer para no tener que dar explicaciones u obstaculizan el trabajo de la prensa. Este "mal que perdura" le hace daño, en su opinión, a la credibilidad de los medios de comunicación de la Isla en su relación "necesaria" con el pueblo."El periodista carga con la superficialidad de ser solo el transmisor".

Asimismo aludió a que muchos cubanos que buscan información y no la encuentran en la prensa oficialista terminan hallando lo que creen que buscan en blogs y otros sitios con información sin contrastar.

Thalía González cree que la prensa en Cuba necesita ganar en credibilidad, pero para eso urge "mayor interacción" y tocar temas "de alta sensibilidad" que los cubanos esperan.

La periodista concluyó haciendo un llamamiento a los responsables de "abrir más" los canales de diálogo e información con los periodistas. Asimismo recordó que el arte del periodismo "tiene riesgos y hay que correrlos con reflexión y análisis, pero con absoluta responsabilidad, inspirados en los ideales de la Revolución".

En su opinión, el comunicador cubano debe ser "como el carretero que va con el candil alumbrando el camino" porque "la verdad", necesita de la prensa oficialista cubana, dijo, en alusión al congreso de periodistas cubanos que se celebrará la próxima semana en La Habana.

No es la primera vez que la prensa cubana hace autocrítica. En el X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), ya se quejaron de que su trabajo era aburrido.