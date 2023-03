Cubadebate despublica discurso homofóbico de Fidel Castro tras encendidas críticas

El sitio oficial Cubadebate despublicó el polémico discurso de Fidel Castro que había reproducido el lunes tras las encendidas críticas de los cubanos en las redes sociales por su contenido homofóbico.

El infausto discurso del 13 de marzo de 1963 en que Castro cargaba contra homosexuales y religiosos fue sustituido por el que el dictador pronunció en el mismo día pero un año antes.

Ahora solo es posible acceder a la publicación original a través de la versión caché de la web.

Luego de la publicación el lunes del texto, las redes se habían llenado de encendidas críticas de cubanos a los que les parecía inadmisible que el sitio oficialista ponderara un discurso tan cargado de odio y que sirvió de sustrato a la represión de homosexuales y religiosos.

“Es, cuando menos, una falta de respeto que Cubadebate publique este discurso arcaico, retorcido, oscuro, homofóbico, separatista y lleno de odio. Que lo publique así sin editar, sin ni siquiera una nota fría que justifique -en vano- que ese pensamiento de hace 60 años está superado o en camino a superarse”, había opinado la cubana Rocío Guerra, miembro de la comunidad LGBTIQ+.

La joven pidió el medio oficialista que escondieran el discurso, “quémenlo, pónganlo en un lugar donde más nadie tenga que leer esta sarta de disparates uno detrás del otro”.

Baró dijo sentir asco y vergüenza por la publicación del discurso y pidió la renuncia de los periodistas que trabajan en el medio oficialista.

“Y si algún día sienten que lo deben volver a publicar que sea para pedir disculpas de rodillas por toda la represión que vino después de esto, para las miles de familias que tuvieron que sufrir tener un familiar en las UMAPs, para las otras miles que sufrieron los suicidios de aquellos que no superaron los traumas y dolores que les inflingieron allí, para todas las familias que fueron despojadas de sus méritos, puestos de trabajos y etc debido a la religión que practicaban”, concluyó.

También, Carolina de la Torre Molina, autora de Benjamín. Cuando morir es más sensato que esperar, uno de los testimonios más desgarradores sobre la experiencia de los campos de trabajo de la UMAP, crítico fuertemente al medio oficialista.

“Deberían sentir vergüenza de publicar este discurso, homofóbico, entre otras cosas. Ni Fidel lo hubiese reproducido. Siempre hay otros puntos de vista, el de los acusados o acosados”, comentó la autora en la página de Facebook del libro.

Por su parte, el joven matancero Adiel González Maimó agradeció irónicamente a Cubadebate por recordar el papel de Fidel Castro en la instauración de la homofobia como política de Estado.

“La homofobia no la inventó la Revolución, pero la Revolución la convirtió en política de Estado. Y Fidel Castro fue figura clave en ello. ¡¡¡Gracias por recordarlo, Cubadebate Prohibido olvidar!!! Pd. El Código de las Familias no es suficiente para resarcir todo el daño que ustedes han hecho”, consideró.

En el discurso del 13 de marzo de 1963, Fidel Castro anatemizaba a la juventud que seguía la tendencia extranjera y daba sustrato a la represión y la censura contra aquellos a quienes llamaba “pepillos vagos, hijos de burgueses” que “en actitudes elvispreslianas” querían “organizar sus shows feminoides por la libre”.

El dictador, asimismo, repetía las teorías eugenésicas y homofóbicas sobre la influencia del medio y presagiaba lo que serían las redadas y los famosos campos de trabajo en que fueron recluidos homosexuales, testigos de Jehová, y otros “desviados”.

“Que no confundan la serenidad de la Revolución y la ecuanimidad de la Revolución con debilidades de la Revolución. Porque nuestra sociedad no puede darles cabida a esas degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones”, amenazaba el dictador hace 60 años, en este discurso rescatado y luego retirado por la prensa oficialista.

Entre 1965 y 1968, se crearon las UMAP, campos de trabajo forzado, adonde fueron a parar muchos de estos jóvenes, con el objetivo de su “reeducación”.

Según algunos estudiosos, durante la existencia de estos campos, fueron encerrados cerca de 35,000 jóvenes, en su mayoría religiosos y homosexuales.

Al menos 252 de ellos murieron durante su estancia en los campos, tanto por suicidios como debido a torturas. Un total de 500 terminaron bajo cuidados psiquiátricos.

En septiembre pasado, el intelectual oficialista cubano Miguel Barnet, exintegrante del Consejo de Estado, intentó exculpar a Fidel Castro de la discriminación y represión contra los homosexuales que en los años 60 fueron enviados a las UMAP.

Barnet afirmó que Castro no tenía responsabilidad sobre estos hechos, pero “la asumió” con “honestidad y valentía”.