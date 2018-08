América Latina, Cuba,

El próximo 2019, la ciudad de La Habana llegará a sus 500 años de fundada. Es, como podría decirse, una señora muy mayor a la que le ha pasado el tiempo de la manera más voraz.

Incluso Eusebio Leal, historiador de la ciudad, lo admitió en declaraciones a la agencia AFP: "La Habana quedó como detenida en el tiempo. La voluntad de la revolución fue ocuparse del país".

"Esto ha tenido su costo innegable. Cuando uno la recorre observa la ciudad muy dañada y cubierta por un velo decadente. Paradójicamente, esto ha servido para que esté intacta urbanísticamente. No se han construido en la ciudad nuevos puentes, nuevas avenidas colgantes, no hay presión de tránsito, no hay demoliciones masivas como ha ocurrido en otras ciudades latinoamericanas", dijo.

Y es cierto. La Habana no es una ciudad con grandes edificios, estaciones de metro, construcciones urbanísticas modernas. Por el contrario, sus fachadas coloniales conviven en sus barrios, aunque el deterioro y el mal estado hagan que, cada vez más, se vengan abajo.

"La Habana no es solamente una ruina romántica ni es tampoco una ciudad solo de automóviles viejos americanos, ni una ciudad de rumberas y palmeras. Es una ciudad de una cultura intensa", añade Leal.

No obstante, La Habana no se sostiene ni se sostendrá por mucho tiempo más si no se le dedica el trabajo necesario.

Se puede decir que La Habana se quedó "estancada" en un tiempo que no es el que vive el resto del mundo. No hablar ya de otros aspectos como el transporte o el acceso a Internet, que son problemas de toda Cuba y que la Isla se mantenga sumergida en un subdesarrollo total.

Hay algunos que disfrutan de esa Habana, por hacerlos remitirse a épocas pasadas. Pero quien la vive día a día, sabe de sus congojas.

Por muy romántico que esto sea, las ciudades deben avanzar a la par del tiempo. Una ciudad paralizada, paraliza también a quienes la habitan.