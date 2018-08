América Latina, Cuba,

Alfredo Álvarez tardará tiempo en olvidar su última estancia en Cuba tras comprobar antes de coger un vuelo a Miami que le habían robado los documentos de identidad, según informó América Tevé.

El suceso se produjo en el Aeropuerto Internacional de La Habana el pasado 20 de julio pero se trata de un delito habitual, ya que en los últimos días ya se han conocido vario casos similares.

El robo obligó a este cubano, residente en Hialeah, a permanecer varado en la Isla. "Me dijeron que sin residencia no había ninguna aerolínea que me permitiera volar a Estados Unidos porque se exponían a una fuerte multa", aseguró.

Ante el impedimento para volar acudió a la embajada de Estados Unidos en la capital cubana, que en la actualidad funciona con el personal mínimo tras los ataques acústicos que afectaron a 26 diplomáticos y sus familiares, donde le orientaron para llenar la aplicación I 131 y pagar 575 dolares.

Con ese recibo tuvo que ir a la sede diplomática estadounidense en Guyana, que solo atiende este tipo de casos los lunes, tal y como confirmó el citado medio.

Finalmente el 1 de agosto pudo viajar a la Florida desde Guyana, dejando atrás muchos días de sufrimiento e incertidumbre.