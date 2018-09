América Latina, Cuba,

Un hombre de 99 años se ha convertido en una celebridad en la ciudad de Rochester, luego de que los medios locales reportaran sobre su peregrinación diaria para visitar en el hospital a su esposa Waverlee, con quien lleva 55 años casado y a quien llama “la taza de té más dulce que he tenido”

Luther Younger camina seis millas diarias para visitar a su esposa, ingresada desde hace tres semanas en un hospital de Rochester, New York, por complicaciones de un cáncer cerebral, informó CBS News.

A Waverlee Younger le diagnosticaron un tumor cerebral hace casi nueve años y, en ese periodo de tiempo, se ha visto obligada a visitar constantemente el hospital, donde ha llegado a estar ingresada por meses.

Ahora Waverlee se encuentra en el Strong Memorial Hospital por una neumonía grave y Luther ha vuelto a su caminata diaria para visitarla. Según dijo a CBS la hija del matrimonio, Lutheta, el anciano siempre rechaza los aventones de amigos y familiares, así como tomar el autobús.

Luther, un veterano de la Marina de los Estados Unidos, insiste en que le gusta caminar porque aclara su mente y dice que siempre ha hecho trabajos duros. "La gente me dice que actúe acorde a mi edad. Están celosos porque no bebo, no fumo porque no está bien. No estaría aquí”, dijo.

Pero con su caminata diaria, afirma, no trata de demostrar lo fuerte que es sino su amor por Waverlee. "Es una dama hermosa y me trata como se supone... me hizo un hombre", dijo.

"Es por eso que la amo, porque es dura. Ella no es débil ... Es el tipo de mujer que quiero", sostiene.