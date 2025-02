Activista cubana Amelia Calzadilla denuncia campaña de difamación en su contra

La activista cubana Amelia Calzadilla denunció en redes sociales ser blanco de una campaña de difamación que, según sugiere, podría estar orquestada por la Seguridad del Estado para silenciarla y desacreditarla.

De acuerdo con sus declaraciones en la red social Facebook, el régimen de La Habana ha intensificado sus esfuerzos por dejarla mal parada a través de tácticas de desinformación y presiones dirigidas contra ella y su entorno.

Y es que en las últimas horas ha causado revuelo un video donde supuestamente Calzadilla fue una de las protagonistas en 2010 durante un mitin de repudio contra las Damas de Blanco, cuando tendría alrededor de 19 años de edad.

Empero, Calzadilla, radicada en España y quien ha ganado notoriedad por sus denuncias sobre la crisis económica y la falta de libertades en la isla, negó rotundamente su presencia en ese evento comunista.

De igual manera, aseguró que las autoridades del régimen buscan silenciarla y deslegitimar su activismo con acusaciones infundadas y manipulaciones mediáticas. “No me da la gana que me incriminen en algo que no ocurrió”.

De hecho, la joven integrante de Ciudadanía y Libertad, una organización de la sociedad civil, posteó varias imágenes para mostrar cómo era su semblante en aquel entonces.

“Todas estas fotos son de los años 2006 a 2010. Comparen ustedes mismos y se darán cuenta que no es la misma persona. Yo era prácticamente una niña cuando todo eso pasó. Mis respetos y solidaridad a las Damas de Blanco y a los cubanos que desde un profundo sentido de la justicia y la verdad han defendido la libertad de nuestra nación”, escribió.

Publicación de Facebook/Amelia Calzadilla

La campaña en su contra, según la activista, incluye difusión de información falsa, hostigamiento en redes sociales y posibles amenazas. De hecho, dejó claro que no es la primera vez que el gobierno cubano recurre a este tipo de tácticas para atacar a opositores y críticos del sistema.

A pesar del hostigamiento, Amelia Calzadilla reiteró su compromiso de seguir denunciando la realidad cubana y llamó a la comunidad internacional a mantenerse alerta ante los intentos del régimen de coartar la libertad de expresión en la isla.

“No me van a frenar los pies”, agregó, y llamó a la reflexión a todos aquellos que están dando por hecho su presencia en esa actividad hace más de una década, pues “eso crea división entre la oposición cubana”.

Encargado de negocios de EE.UU. en Cuba se reunió con Calzadilla e integrantes de Ciudadanía y Libertad

El pasado 13 de febrero, el Jefe de la Misión Diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo un encuentro en Madrid con Calzadilla, y con Magdiel Jorge Castro y Aneth Hernández Agrelo, integrantes de Ciudadanía y Libertad.

El grupo se constituyó en 2023. Su objetivo es promover una sociedad activa e informada en cuanto a derechos civiles y políticos, fomentando la participación ciudadana en los asuntos públicos sin temor a persecución o criminalización.

Los integrantes reconocen los desafíos que implica la defensa de estos derechos en el contexto cubano actual y abogan por una transición democrática como vía para lograr avances significativos.

Un día después, en otro encuentro que refuerza el respaldo de Washington a la sociedad civil cubana, Hammer se reunió con otros activistas exiliados en España, cuyo diálogo tuvo como eje central la situación de los derechos humanos en la isla y el fortalecimiento del movimiento opositor en el extranjero.

