Estados Unidos, Sur de la Florida,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

La agrupación que integran El Kokito, El Negrito y Manu Manu, formada hace un año, está viviendo su primera polémica mediática, luego de una pelea que sostuvieron en América Tevé con el músico y activista Gorki Ávila.

Con respecto a lo sucedido, los jóvenes de 25, 24 y 19 años aseguran que no tiene nada que ver con lo que se comenta. "Si nosotros le hubiéramos caído a golpes a Gorki, como se dice por ahí, no estuviéramos aquí ahora. Estamos en un país donde eso no se permite". Asimismo, agregaron que "si nosotros te hubiéramos caído a golpes tú no hubieras podido ir a hacer todo lo que hiciste después". (Esa noche fue la gala contra el Decreto 349 que artistas cubanos, residentes en la Isla y en el exilio, prepararon en la Calle 8).

Los muchachos consideran que el objetivo de toda la polémica es que "Gorki lo que quería era rating, ahora mismo lo conoce todo mi público. Todo el que no lo conocía ahora lo conoce, porque a Gorki nadie lo conocía. era un rockero en un país donde lo que gusta es la clave. Y el Canal 41 también lo que quiere es pegarse y estar inventando una pila de cosas".

No ad for you

Los reguetoneros acotan que solo les interesa aclarar las cosas porque "nosotros no tuvimos ningún problema con Gorki y se está hablando negativamente de nosotros". Según cuentan, este los trató con desdén desde el inicio e incluso les cuestionó por qué a ellos "les habían dado visa y al grupo de él no".

"Desde el principio trató de hacernos quedar mal, pero nosotros tenemos un público fuerte, que nos hemos ganado y no es tan fácil tumbarnos", aseguraron. Y concluyeron diciendo que "nosotros vinimos aquí a unir el reguetón,a unir el género".

CiberCuba

En Cuba nunca tuvieron ayuda ni dinero para grabar en un buen estudio o pagar un video, por lo que fue un camino largo y tortuoso darse a conocer. Por ello, consideran que lo difícil ya pasó, que es pegarse, que es gustarle al público, que ahora lo que toca es seguir trabajando con empeño y dedicación.

Coralina fue el primer tema en el que trabajaron los tres y con el que descubrieron que tenían química trabajando juntos. Y con El Palito Presidiario ya se dieron a conocer, aunque destacan que quieren darle un giro a las letras de sus canciones.

En estos momentos se encuentran en Miami con una visa de trabajo por un año, luego de pasar un tiempo por España e Italia. Tienen temas por salir con Chocolate, Chacal y Yakarta. Así que, según dicen, "hay El Kokito, El Negrito y Manu Manu pa´rato".