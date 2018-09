Directivos de América TeVé aseguran que en el 41 "se acabó el intercambio cultural"

Marcell Felipe, consejero general de AmericaTeVé, considera que el mal llamado intercambio cultural ha hecho mucho daño al exilio cubano. Como presidente de la Fundación Inspira América dijo además que el tema de frenar la promoción de artistas de la Isla es algo que vienen hablando desde hace tiempo. Tras la agresión de El Kokito, El Negrito, Manu Manu y El Chulo al músico y activista Gorki Águila, que les preguntó por el Decreto 349, los directivos del canal decidieron hacer una declaración muy sencilla: "Por lo menos en América TeVé se acabó el intercambio cultural", dijo Felipe.

"No hay coherencia para un canal que defiende al exilio cubano traer a estas personas, no porque sean reguetoneros sino porque son chivatoneros. Para poder hacer su arte en Cuba le piden permiso al régimen, bajan la cabeza y siguen la línea oficial de chivatear a sus colegas. A diferencia de Gorki, un hombre valiente, que verdaderamente practica su arte y no le pide permiso a nadie para hacerlo", añadió.

El consejero general de AmericaTeVé envía un mensaje a los reguetoneros: "Se metieron con la persona equivocada en el canal equivocado". En el 41, insistió, no se abrirán las puertas a quienes llevan su guapería a Miami, pero en Cuba, cuando les habla un seguroso, bajan la cabeza. "Quienes viven de la dictadura castrista y apoyan directamente o con su silencio a las personas que han matado a nuestros vecinos no son bienvenidos en esta casa", recalcó.

En un programa especial de AmericaTeVé para hablar sobre la pelea, el músico y activista cubano Gorki Águila fue el primero en sacar a colación su oposición al intercambio cultural que, según dijo, viene bien al Gobierno cubano porque le sirve para amansar con música al exilio."Tiene mucho que ver con la doble moral; la misma que se vive en Cuba. ¿Por qué tenemos que aceptarla acá (en Estados Unidos) también?"

Águila critica que los músicos lleguen a Miami haciendo gala de su apolítica, mientras que en Cuba, si un funcionario les pide que se suban a la tribuna antimperialista lo van a hacer.

Desde AmericaTeVé coinciden en que muchos artistas cubanos se dedican a halagar a los dirigentes del régimen cubano en la Isla y luego llegan a Miami para recaudar dólares. "De la parte de política no quieren meterse, pero del otro lado, sí se meten".

Tras la declaración del consejero general de AméricaTeVé, Gorki Águila dijo: "Bendita patada", en referencia a la agresión que sufrió de parte de El Kokito, El Negrito, Manu Manu y El Chulo en una sala de espera del canal 41.

Para poner la guinda al debate Marcell Felipe recalcó que los reguetoneros deberían estar bravos no con Gorki sino con quienes les pusieron esos nombres o los peinaron "porque están muy feos".

Además aclaró que el veto va, sobre todo, con los músicos desconocidos. "Si quiere venir Silvio Rodríguez y quiere tener un debate con usted o conmigo, que lo tenga". "Se acabó ya esa gozadera incultural. Hasta aquí llegamos".

Este jueves, en el teatro Manuel Artime de Miami, a las 19:00 horas, la Fundación Inspira América invita a un espectáculo con Gorki Águila, Raudel Collazo y Amaury Gutiérrez que cantará una canción muy apropiada: "No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre", dedicada a Silvio Rodríguez. El acto, con entrada y parqueo gratis, pedirá encausar a Raúl Castro .