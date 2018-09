América Latina, Cuba,

Cheo Sin Sol, un gallero cubano experto en gallos finos, ha contado sus vivencias en un video publicado en la cuenta en Facebook de Luis Enrique Sánchez Conde, conocido por Tynguy.

El hombre, de 78 años, lleva en esa actividad desde los seis o siete años, y considera que fue un vicio y una debilidad, pero a la vez su gran triunfo.

“Mi conocimiento y mi dedicación me hicieron ser uno de los galleros más cuidadosos en Camagüey, porque para mí, mis gallos estaban primero que yo”, dijo.

“Yo me levantaba de madrugada a oírlos respirar, si les oía la respiración apretada no los llevaba a pelear. Mis gallos tenían que dormir tranquilos y respirar pausadamente, mantenerse los últimos cinco trabajos en el mismo peso, comer la misma cantidad de comida, tomar la misma cantidad de agua y pesar la misma cantidad de libras y onzas. Así era como se ponían de pelea”, añadió.

Acerca del origen de su apodo, Cheo contó que se debe a que él no dejaba que sus animales se pusieran colorados, prefería que se mantuvieran pálidos.

“Mis amigos me pusieron Cheo Sin Sol porque creían que no los ponía al sol. Mis gallos sí cogían sol, pero no los mojaba para que no se pusieran colorados. Entonces yo iba a la valla y al verlos pálidos, todo el mundo quería echarme pelea porque pensaban que estaban débiles y enfermizos. Y nada más daban dos picotazos y ahí mismo se llevaban la pelea”, afirmó.

Cheo Sin Sol recuerda que una vez ganó 22 peleas consecutivas y se llevó cinco años seguidos el premio de la Fiesta del Pollo. Ahora está operado de cáncer, tiene problemas en la vista y una deficiencia coronaria.

“Me puedo morir tranquilo porque tuve lo que quise tener: mi salud para atender a mis animales”, agregó.