Una cubana con dos operaciones del corazón fue despedida de su trabajo, luego de que su jefe le negara el cobro del 60% del sueldo desde el hogar, una autorización emitida años atrás por una comisión laboral para que la paciente obtuviera el reposo que necesita, informó Cubanet.

Según recoge un reportaje del independiente Palenque Visión, Olga Leyva Torres, residente en Tacajó (Holguín), cuenta con un certificado médico desde 2015 por presentar problemas de descompensación en el corazón y una ciatalgia crónica.

“Por mi condición médica me dieron tabla 1, es decir, jubilación. Y cuando pasé por la Dirección provincial me dieron tabla 2: al 60% (del salario) en la casa, la cual el director mío y el jefe de Recursos Humanos no aceptó”, relató la afectada.

Olga y su esposo Eddy aseguran que, en 25 años de trabajo, nunca ha tenido problemas en su centro laboral, la Unidad Empresarial Básica de Acueductos y Alcantarillado de Báguanos.

Luego de recibir la visita de su jefe para darle de baja, Olga acudió a la Dirección Municipal de la Fiscalía para hacer una reclamación. El trámite lo repitió en el Sindicato, en la Dirección de Trabajo y en el órgano de Justicia Laboral de Base, llevando su caso a un tribunal que falló en su contra.

Olga fue operada del corazón a pecho abierto en 1993 y 2008, y ahora enfrenta una crítica situación económica. Solo en medicamentos, la pareja gasta cerca de 100 pesos mensuales. De nada han valido sus reclamaciones.