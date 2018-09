América Latina, Venezuela,

John Michaux es un joven ecuatoriano que subió a su perfil de Facebook un conmovedor testimonio sobre su experiencia con tres venezolanos que intentaban atravesar la frontera de Colombia con Ecuador caminando, con el fin de llegar a Quito y escapar así de la miseria imperante en Venezuela.

“Ayer no fue un día como cualquier otro. Llegar a Colombia no sólo me permitió cumplir mi objetivo. Sino que me hizo vivir la experiencia más fuerte de mi vida. Una experiencia que me cambió y me enseñó más de lo que podría explicar con palabras. Disculpen el que me haya emocionado así. Pero dudo que algún día sea capaz de hablar de lo que me pasó sin que se me escape una lágrima”, comentó John Michaux el pasado 15 de septiembre en la nota que acompañaba a las imágenes.

Tras romperse su vehículo en la frontera, tres venezolanos le pidieron que los ayudara a llegar a Quito, aunque confiesa que se negó en un primer momento por desconfianza y porque de hecho su auto estaba roto.

Sin embargo, ellos le prometieron arreglarlo pero le suplicaron que a cambio los llevara. Michaux aceptó y la experiencia asegura que le cambió la vida.

El joven ecuatoriano ha detallado que los dos caminantes que se sentaron atrás estaban tan cansados que durmieron todo el trayecto y que el que se sentó al lado suyo le relató la terrible experiencia de viaje y por qué salieron de Venezuela.

El vídeo se ha viralizado en pocos días y ha generado una cadena de solidaridad. El propio Michaux relató en un vídeo posterior cómo recibió más de 200 mensajes de 9 países diferentes en menos de 4 horas tras la publicación de su testimonio.

El 23 de septiembre, sobrepasado por la magnitud de reacciones a su vídeo, el joven ecuatoriano decidió publicar un mensaje colectivo para agradecer a todos los que le habían escrito.

El joven finalmente ha decidido subir el vídeo a YouTube y ha explicado que el dinero que se recaude por el visionado del testimonio, será donado a una entidad benéfica de Venezuela.

Naciones Unidas cifra en un total de 2,3 millones el número de venezolanos han huido del país desde 2014, dirigiéndose principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, países que se han visto obligados a tomar medidas para frenar la migración.

La mayor parte de los emigrados, según la ONU, citan la falta de alimentos como la principal razón de su marcha de Venezuela.