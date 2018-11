América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Hace 4 años estos padres están librando una batalla por el problema del ojo que presentó su niña desde que tenía 11 meses. Han recorrido todos los hospitales y centros cubanos posibles, y nadie tiene una solución viable, más allá que retirarle el órgano.

“Nos tienen de hospital en hospital y no nos resuelven el problema del ojo de la niña. Ahora dicen que no hay solución; necesitamos que alguien nos ayude”, dijo a CubaNet Osbed Bustamante, padre de la pequeña Rocío Bustamante Riverón.

A la niña la recibieron en el hospital Juan Manuel Márquez, donde nunca le aplicaron un tratamiento, sólo le realizaron pruebas, según el padre. Luego de tres años, la doctora le dijo que no tenía que ver nada con el caso de la niña, luego de estar atendiéndose en ese hospital todo este tiempo. Tampoco en el Hospital Oftalmólogo Ramón Pando Ferrer saben qué tratamiento aplicarle.

No ad for you

Los médicos les han informado a los padres que "no hay un tratamiento ni un especialista en el país que pueda atender esta lesión en el ojo, que hay que esperar a ver si revienta para hacer una operación radical y extraerle el ojo”, asegura el padre.

La niña tiene un linfagioma orbitario izquierdo profundo, o sea, una malformación vascular de los canales veno-linfáticos.

No obstante, de acuerdo con un documento del departamento de Neuro-Oftalmología del Hospital Oftalmólogo Ramón Pando Ferrer, el tratamiento ideal para este tipo de lesión continúa siendo incompleto, riesgoso y difícil, atendiendo a que no existen las condiciones disponibles en dicho hospital en caso de una posible intervención quirúrgica.

Asimismo, sugieren que la paciente sea atendida por un neurocirujano pediátrico y consideran que sólo se debe continuar con la observación y el seguimiento conjunto.

Un especialista entrevistado por CubaNet, que prefirió permanecer en el anonimato, explicó que los especialistas de órbita que existen no saben cómo abordar este tipo de lesiones, por lo que solo se realiza una intervención quirúrgica cuando sea de urgencia. La única solución posible, con lo cual sus padres están de acuerdo, es probar con un tratamiento en otro país.

"Fuera de Cuba, en Europa si no me equivoco, existe la posibilidad de realizarle una terapia intralesional. Se accede al interior del linfangioma bajo control radiológico, con el fin de no dañar ninguna estructura orbitaria. Se inserta un catéter en el linfangioma y esto puede eliminar completamente la malformación linfática, hay estudios que indican que es altamente efectivo. Ahora bien, para que el Ministerio de Salud Pública haga estas gestiones y corra con los gastos, algo que es bien difícil, debe ellos tener bien identificada la clínica y el país además de tener estrecha comunicación con estos, pero lleva un papeleo tremendo. Así que pienso que a través de ellos es casi imposible que esto suceda", dijo el especialista.

La madre de la pequeña, Adela Riverón, desesperadamente está solicitando ayuda: "Yo pido que por favor me ayuden a encontrar una solución para mi hija, es muy doloroso saber que va a perder su ojito y no poder hacer nada, ella sólo tiene cuatro añitos y no es justo que le pase esto".