Publicado el Sábado, 9 Febrero, 2019 - 18:11 (GMT-5)

La estrella de la pelota cubana Rey Vicente Anglada no quiere volver a dirigir el equipo Industriales porque preferiría pasar más tiempo con su familia, según explicó en entrevista con el periodista Jorge Ebro, de El Nuevo Herald.

“Yo no quiero volver, la verdad. Yo soy un hombre de béisbol, pero quiero estar con mi familia, venir aquí y compartir sin preocupaciones. Dirigir es difícil por el tema de estar fuera de casa. Me gusta ayudar en lo poco que sé, pero no me gusta dirigir’’, dijo.

"Yo accedí esta vez por la renuncia de Víctor Mesa y las autoridades me pidieron que asumiera. Y ahora me están pidiendo que resuelva otra vez, pero me lo estoy pensando, porque quiero descansar’’, agregó.

Asimismo comentó lo difícil que le resulta tomar esa decisión dado que sus fanáticos de la capital le piden que acceda una vez más.

“Sí, toda la gente que encuentro en la calle quiere que yo siga. No lo entienden. Les digo que mi familia no quiere y ellos me dicen que mi familia es mucho más grande. Eso me pone en una situación que…’’.

Anglada está de visita junto a su esposa en Miami donde viven su hijo y su nieta. Este domingo recibirá un homenaje en el Real Café lo que que -según cuenta- le emociona muchísimo.

