Marcha atrás: Autoridades deportivas de Sancti Spíritus permiten a Pedro Álvarez jugar en cualquier equipo del país

Pedro Álvarez Foto © Pedro Ángel Álvarez Jiménez / Facebook

Las autoridades deportivas de Sancti Spíritus han dado marcha atrás y han autorizado al pelotero Pedro Álvarez jugar en cualquier equipo del país.

La decisión se anunció apenas tres días después de que los funcionarios del deporte de la provincia sancionaran al joven atleta a estar dos años fuera de los terrenos de béisbol, solo por solicitar su baja del equipo local para integrar el conjunto de Industriales en la próxima serie nacional, que debe comenzar en enero.

El propio Álvarez dio la noticia en su muro de Facebook, donde agradeció a la prensa y a a Rey Vicente Anglada por su apoyo ante la injusta y arbitraria medida, en un momento en que numerosos peloteros cubanos han optado por hacer su carrera en otro país.

"Con lágrimas en mis ojos a ese pueblo de Cuba, de La Habana, de mi Sancti Spíritus que jamás dejó de apoyarme, que jamás dejó de alentarme y me dio fuerzas para seguir adelante. Hoy me convierto en jugador de los Industriales", afirmó.

El jueves la dirección provincial de deportes y la comisión de béisbol de Sancti Spíritus informaron que el jugador Pedro Álvarez dejaba de ser interés de ese territorio, y que quedaba libre para integrar cualquier equipo.

Según la nota de prensa difundida, se aceptó la petición del lanzador teniendo en cuenta el "carácter humano de la Revolución, donde la juventud es la protagonista del sistema social y deportivo".

El documento cita el Reglamento disciplinario para el sistema competitivo del béisbol, que establece que las comisiones provinciales pueden retener por dos años a los jugadores que hayan solicitado su traslado, "siempre que no exista un sustituto", lo cual deja la puerta abierta a la partida de Álvarez a la capital.

Laidalí Santana, directora provincial del INDER, ratificó al semanario Escambray que la decisión anterior de las autoridades locales de retener al jugador fue totalmente lícita, "teniendo en cuenta que es interés de la provincia, formado por nuestros entrenadores y lo necesitamos en el equipo de los Gallos, y por eso lo pusimos en la lista de restricciones, pero teniendo en cuenta que el atleta no quiere participar en la Serie Nacional con el equipo de Sancti Spíritus decidimos dejarlo libre...".

La comisión y la federación provincial habían acusado a Álvarez de no haber hecho la solicitud en el tiempo reglamentario.

El joven pitcher calificó de injusta la respuesta inicial a su petición.

"Parece que en mi provincia los directivos del INDER olvidaron las veces que pedí la bola, las veces que me importo más el resultado de mi equipo que mi brazo de lanzar. ¿Acaso olvidaron que estuve en los EEUU, Canadá y México y no me interesó quedarme? Viré para mi Cuba, para mi tierra, para mi casa con mis viejos, y ahora soy el malo porque quiero jugar en otra provincia que pertenece a Cuba", cuestionó el jugador.