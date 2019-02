América Latina, Cuba,

Publicado el Martes, 12 Febrero, 2019 - 06:51 (GMT-5)

El vicepresidente de la asociación de cuentapropistas Pequeños y Medianos Empresarios en Cuba (PEMEMCUB), Antonio Font Carreño, fue detenido el pasado jueves 7 de febrero por la Seguridad del Estado por ofrecer ayuda gratuita a los damnificados por el tornado, según informó el lunes Cubanet.

Un agente se presentó en su domicilio, ubicado en el municipio Centro Habana, lo arrestó y lo llevó hasta la unidad policial de Zanja.

"Me tuvieron hasta tarde en la noche, porque según él que me arrestó, el jefe de él era quien quería interrogarme. Como nunca apareció, me soltaron y me dijeron que me presentara el viernes en la mañana", relató.

"Me presenté y cuando vino me interrogó y me mandó un mensaje para los demás miembros de la organización. Por el mensaje que me transmitió, me hizo ver que ya teníamos un pie fuera y otro dentro de la prisión", añadió.

Esta asociación cubana lanzó una iniciativa para apoyar a las personas que perdieron sus casas tras el paso del devastador fenómeno meteorológico. "Nosotros somos una ONG social y solo pensamos en ayudar los damnificados. Quisimos brindar mano de obra, pero nos dicen que no somos una organización patrocinada por el gobierno", lamentó.

"De nuestras ayudas se benefician personas. Tienen el proyecto en la mano, todo ha sido legal y no hemos escondido nada, pero según las autoridades no se puede llevar a cabo", criticó.

Font Carreño negó que reciban financiación procedente de Estados Unidos y aseguró que las informaciones que tiene la policía en este sentido son falsas. "El oficial tenía una serie de informaciones que no son verídicas y no sé quién las ha inventado", afirmó.

El directivo ya mostró la disposición de esta organización a poner la fuerza de trabajo de forma gratuita en las labores de restauración.

A dos semanas de que el tornado caregoría EF4 afectara La Habana, el número de viviendas afectadas publicado por el Gobierno cubano ha aumentado más de 6 veces. Actualmente la cifra de inmuebles dañados asciende a 7436.

