América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Viernes, 15 Febrero, 2019 - 12:25 (GMT-5)

Carlos Pérez González, un menor de 12 años hijo de Leonardo Pérez Franco, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue intimidado por la policía política cubana el pasado miércoles, según denunció el padre a CubaNet.

Según relató el padre del menor, un agente uniformado, con chapa 23039, llamó a su hijo cuando salía de la escuela con un ejemplar de la revista española GQ en las manos.

El menor dijo al citado medio: “Me llamó, me quitó la revista y me preguntó si sabía que era, entonces me dijo que era una revista de pornografía y me acusó de estar enseñándola en la escuela”.

No ad for you

Según el testimonio de Carlos, otro oficial le preguntó si la revista era para masturbarse.

“Le respondí que no, entonces me preguntó dónde vivía, y después de decirle la dirección me dijo que estaba detenido, junto a un amigo que andaba conmigo y que se estaba riendo”, relata Carlos, quien luego le dijo al oficial que no se repetiría lo de la revista.

“El policía me dijo que me fuera y me devolvió la revista, pero del nerviosismo me puse a rasgarla frente a él”, dijo.

Cuando los padres se enteraron del suceso se dirigieron a conversar con los oficiales.

“Si querían cerciorarse del contenido de la revista ese no fue el mejor método, además, ellos no son nadie para cuestionarlo sin nuestra presencia, lo que hizo fue abochornar al niño frente de un grupo de compañeros del aula, y encima de eso se dio cuenta que no era pornográfica y le preguntó que si era para masturbarse. ¿Cómo un hombre de esa edad le va a decir a un niño eso! Aún el niño esta lloroso y alterado”, dijo Yordanka González, madre de Carlos.

Por su parte, el padre declaró: “No es casualidad que de un centenar de niños solo hayan parado al hijo de un activista de la oposición, lo hacen para amedrentar, desestabilizar y que perdamos el foco de nuestros objetivos… La dictadura viola los más elementales derechos del niño en la vía pública sin la presencia de sus padres o tutores. Estos hechos lo que hacen es que nos aferremos más a la actitud de disentir del gobierno criminal, que ha secuestrado todos los espacios para el ejercicio de la democracia”.

En el día de ayer, la Embajada de Estados Unidos en La Habana condenó las agresiones contra José Daniel Ferrer y a los activistas de la UNPACU.

En estos momentos, unos 35 miembros de la UNPACU se han declarado en huelga de hambre, para frontar la fuerte campaña política que ha llevado a cabo el gobierno bajo la consigna #YoVotoSí. Por su parte, el gobierno de la Isla ha arremetido contra ellos.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194