América Latina, Cuba,

Publicado el Jueves, 7 Marzo, 2019 - 08:24 (GMT-5)

La televisión cubana ha dado su particular punto de vista sobre la escasez de alimentos básicos en la Isla y no ha dudado en achacar como primera causa de "la inestabilidad o desabastecimiento" al embargo económico de Estados Unidos a Cuba.

Como un "largo y difícil entramado para que la inmensa mayoría de estos productos lleguen a puerto cubano y sean descargados" describió la periodista oficialista Talía González al embargo.

La escasez en las tiendas cubanas tiene que ver, según su análisis, "con el férreo bloqueo económico y comercial al que está sometido Cuba, el cual impide comerciar libremente con mercados naturales y cercanos como el propio Estados Unidos".

El discurso habitual del régimen cubano de que "la culpa es del bloqueo" recalcó que el pueblo lo lleva sufriendo 60 años y especificó medidas como "las limitaciones al crédito y transacciones bancarias, multas a empresas que intentan establecer de alguna manera negocios con la Isla y el recrudecimiento ya anunciado por el actual presidente estadounidense".

Sin embargo, al momento de analizar los problemas internos del país, la televisión cubana señaló deficiencias en renglones de la economía cubana como el transporte de los productos a los centros de abastecimiento, el mal estado de la industria, pero no al problema estructural del sistema económico en la Isla, como bien señalaron algunos usuarios en Facebook.

"No se dan cuenta que el problema es el sistema, no se dan cuenta que nunca ha funcionado. No se dan cuenta que son los que lo dirigen los que no saben hacerlo funcionar. No se dan cuenta que es el cuento de nunca acabar o como me lo enseñaron de niño "el cuento de la buena pipa". No se dan cuenta que son cuatro generaciones de familias las afectadas. No se dan cuenta que la emigración se multiplica junto con los problemas. Entonces, ¿quién es el problema?", cuestionó el cubano Abel Cañizares García.

Sobre unos de los productos con más carencia en 2018 y que sigue en este año: el pan y el aceite, González afirmó que en ocasiones se encuentran las materias primas en el país, pero "las maquinarias no están en óptimas condiciones para procesarlas".

La periodista estatal acotó que "lo estrictamente planificado, a veces, se disuelve con el descontrol y la ineficiencia".

Así mismo, la culpa del desabastecimiento en la Isla recayó en los encargados de la gastronomía local, donde según González "persisten malas prácticas como vender al por mayor las cajas de pollos y el aceite que les asignan las empresas de comercio, en lugar de elaborar ofertas económicas y de calidad para la población".

En ningún momento refirió que esas personas que "resuelven" –ese verbo con el que se ha normalizado el robo en Cuba–, lo hacen para poder llegar a final de mes y completar uno de los salarios más bajos de América Latina.

La periodista sí señaló el mercado negro cubano, donde se venden a precios impensables los productos básicos que faltan en el mercado estatal. Al parecer el alto coste de muchos productos en las tiendas de divisas en Cuba está al alcance de todos.

"Al igual que sucede con los materiales de la construcción, muchos alimentos están en una lista de especulación a la cual no llega la mayoría con su poder adquisitivo", refirió sobre ese mercado paralelo, pero no sobre los precios en las tiendas de divisas.

La televisión cubana instó además a las industrias locales a incrementar la producción de productos para sustituir importaciones, un objetivo que se trazaron en Cuba desde 2017 con el plan de reestructuración económica de Raúl Castro y que aun sigue sin tener resultados palpables en la mesa de los cubanos, que temen un nuevo Período Especial.

Los usuarios en redes sociales pidieron a la periodista que diera soluciones a esos problemas y además recalcaron que hablan de bloqueo, pero "para el barco draga que costó 28 millones no tenemos bloqueo y el barco es para dragar playas del turismo".

