Publicado el Jueves, 21 Marzo, 2019 - 07:14 (GMT-5)

El joven especialista cubano Alejandro Rodríguez Martínez, uno de los cientos de profesionales de la Salud que decidieron no regresar a Cuba tras salir de 'misión' al extranjero, ha contestado al desmentido del gobernante Miguel Díaz-Canel a un reportaje del The New York Times, que asegura que el personal médico cubano fue utilizado en Venezuela para captar votos, engordar estadísticas y atender sólo a los pacientes afines al chavismo.

El Dr. Rodríguez Martínez cuenta que en octubre de 2016 tuvo el primer choque con un coordinador de la misión cubana en la que participaba en Venezuela. Fue un día en el que él había visto a 15 pacientes. "Tenía que explicar por qué no vi 25". Su jefe le sugirió que encontrara "alternativas"."Más claro, ni el agua: a inventar pacientes".

Este médico confiesa que no se sentía bien inventando pacientes, pero sus jefes le insistieron una y otra vez en que se iba a "caer la estadística" y le explicaron que era más o menos como un juego de pelota, donde le pagan más al que más batea. "Esto se trata de lo mismo: average. Por eso había que inventar estadísticas".

El doctor Alejandro Rodríguez pregunta a Díaz-Canel "quiénes son los mentirosos". "¿Nosotros que vivimos todo eso? ¿Es mentira los ingresos fantasmas en las salas de terapia intensiva?"

Además cuenta su experiencia durante 2017, cuando se hizo un censo de salud, previo a la Constituyente, casa a casa en Venezuela. "Ahí el médico tenía que hablar de política. Tenía que dar una charla de la importancia de votar por la Constituyente y de la continuidad del Gobierno de Maduro y del legado de Hugo Chávez. Pero yo soy médico, yo no soy político. Yo me negué a hablar de política. ¡Quítense las máscaras ya! La comercializadora de servicios médicos cubanos son unos ladrones. Están traficando con todos los médicos cubanos. Están robando nuestro sudor. Basta ya, ni una mentira más".

Al desmentido de Díaz-Canel ha contestado además en Twitter el equipo de comunicación del diario The New York Times (NYT) que ha explicado al gobernante cubano que su reportaje se basa en 16 testimonios de médicos cubanos que participaron en la misión en Venezuela, cuyos servicios fueron manipulados para captar votos."Respaldamos nuestra historia. Este tipo de periodismo riguroso es el núcleo de nuestro trabajo", respondieron.

Otros médicos de la Isla también han afeado a Díaz-Canel que niegue estas prácticas habituales en las misiones cubanas en Venezuela.

