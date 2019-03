América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Martes, 26 Marzo, 2019 - 06:59 (GMT-5)

La Policía cubana ha disparado una bala de calibre 45 a la boca de Mily, una leona del zoológico de Sancti Spíritus, para obligarla a soltar la mano de un joven que intentó acariciarla.

Yoancy Espino, trabajador del almacén de la cafetería El Bosque, ubicada en el mismo zoológico, se acercó a la jaula de Mily y metió la mano para intentar acariciar al animal, pero éste atrapó la extremidad entre sus fauces, según recoge el diario Escambray.

Como la leona no lo soltaba, fue él mismo quien pidió que llamaran a la Policía. Al llegar los agentes, primero dispararon al aire sin conseguir que Mily abriera la boca. Finalmente le dispararon en el maxilar derecho y fue así como la leona soltó la mano del almacenero, que se recupera de las heridas, aunque no perderá la extremidad ya que al no intentar forcejear, ella no intentó arrancársela.

No ad for you

Esto, según la veterinaria del zoológico, Taimí Mencía Venega, significa que la leona estaba jugando y no atrapó la mano de Yoancy Espino para atacarlo aunque él había invadido su hábitat.

Antes de llegar al zoológico de Sancti Spíritus, Mily trabajó en un circo en Camagüey por lo que está familiarizada con las personas. No obstante, la veterinaria advierte de que no hay que olvidar que su instinto la lleva a "alimentarse de carne y huesos".

Tras recibir el balazo Mily pasó las primeras horas muy intranquila e inmediatamente sufrió una inflamación de la zona afectada por el disparo. La veterinaria optó por suministrarle antibióticos (amoxicilina) dentro de la carne que consume, consiguiendo que ésta remitiera. De hecho, ya se le ve el orificio de salida de la bala.

"Su comportamiento es normal, tiene buen estado físico y de ánimo, se mantiene con apetito, no hay fiebre y los signos vitales son normales", añade la veterinaria.

Ahora el animal está a la espera de ser operado este miércoles y de que los médicos y especialistas de la Universidad de Sancti Spíritus evalúen la lesión que tiene en la mandíbula.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194