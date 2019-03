América Latina, Cuba,

Publicado el Jueves, 28 Marzo, 2019 - 16:10 (GMT-5)

Desde el pasado lunes, dos mujeres permanecen plantadas en las inmediaciones del albergue “El Venus”, en La Habana Vieja ―calle Zulueta 559 entre Corrales y Monte― con el propósito de exigirle a las autoridades una vivienda.

“Aquí en este albergue vamos a morir y eso es lo que quieren ellos, por lo tanto, no voy a salir de aquí hasta que me entreguen mi vivienda, la que me pertenece por derecho”, declaró una de las afectadas a Cubanet.

La mujer, que lleva 28 años albergada, ha explicado que la humedad y las malas condiciones generales del cuarto que tiene asignado en el albergue han empeorado sus enfermedades.

“Tuve que salir a protestar porque se me están afectando mis pulmones y lo que quieren ellos es eso, que yo me muera y no puede ser. Hace poco estuve un mes ingresada por culpa de la humedad, la mierda y el hongo que me bajan por las paredes, y ya no puedo más”, declaró al citado medio.

La decisión de sacar sus pertenencias al portal del albergue es para presionar una solución a su problema, que no ha encontrado pese a llevar muchos años reclamando una atención a su caso.

Una de las mujeres ha precisado que no es la primera vez que protesta de forma semejante, aunque explica que el año pasado las autoridades los convencieron a ella y a otros albergados, de abandonar la protesta, bajo la amenaza de ser expulsados del albergue. Sin embargo, asegura que en esta ocasión no va a desistir porque su salud está en juego.

La otra cubana que ha decidido protestar se encuentra convaleciente de una isquemia y tiene problemas en los huesos. Para recuperarse, los médicos le han recomendado que necesita trasladarse a un lugar con mejores condiciones.

