Madre cubana y sus cuatro hijos sobreviven sin servicios básicos: "No es justo"

Madre cubana Foto © Cubanet

Bárbara Yadira González, una madre cubana paciente de oncología, denunció que vive en un local sin servicios básicos con cuatro niños y el gobierno no le ofrece ayuda ni solución a sus problemas.

La mujer, paciente de oncología, dijo que no tiene "cómo hacer por ellos", se siente mal, inmunodeprimida, y necesita ayuda, "porque yo estoy sola".

"No me parece justo que yo le haya dado cuatro niños a este país que el día de mañana harán por esto y nadie colabore con ellos. Yo lo que necesito es una ayuda pero cada vez que la pido me acusan de atentar contra correcto desarrollo del menor", afirmó en declaraciones al portal de noticias Cubanet.

González lleva varios años denunciando la situación que padece. En 2021 dijo que le era difícil conseguir alimentos y no tenía dónde vivir; por lo que se encontraba deambulando por casa de conocidos y amigos en el municipio habanero de La Lisa.

Ahora ocupó un local deshabitado pero no le permiten instalar servicios sanitarios ni de agua y depende de sus vecinos y amigos para lavar, fregar y hasta bañar a los niños.

"Esto no traga porque no hay fosa ni desagüe"; dijo mostrando el baño la mujer, que debe bañar los niños en la sala.

"Ni me permiten hacer instalación de agua, no puedo lavar, yo lavo a mano cuando alguien me da agua, tengo las vasijas sin fregar porque no tengo pila ni nada para fregar", afirmó.

"Yo fui a la Plaza de la Revolución. Me montaron en una patrulla y me llevaron a Zapata y C y allí le dieron comida a mis hijos y me mandaron para la Lisa a que solucionaran mi problema, algo que no hizo el superintendente, de apellido Torres", quien además le respondió "que yo me había creado estos problemas, que él no tenía solución para darme".

"Cuando volví a verlo y le hablaba él subía las ventanillas del carro", denunció la madre.

González contó que una de las veces que fue a quejarse una funcionaria le preguntó qué comían sus hijos, y cuando la joven le dijo que ya habían consumido las 15 libras de arroz del mes la representante estatal le respondió "yo creo que tú y tus hijos están comiendo mucho".

La joven madre, que recientemente se sometió a un agresivo tratamiento de quimioterapia para tratar un tumor intrauterino y padece desnutrición, teme que algo le pase y sus hijos queden desamparados.

"Yo no los tengo desamparados, yo soy la única que los atiende y no tengo cómo hacer por ellos. Necesito una ayuda, una estabilidad para que ellos pudieran ir a la escuela adecuadamente y yo buscarme un trabajo", subrayó.

Recientemente el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que podía "dar fe de la voluntad expresa del Gobierno de preservar el mayor grado de justicia social posible y nuestro compromiso desde siempre y para siempre con el pueblo cubano".

Sin embargo, testimonios como el de González continúan revelando la situación precaria y deshumanizante que viven miles de mujeres y niños cubanos, así como la desidia e ineficiencia estatal para apoyar a los desamparados.

Otras madres cubanas viven diariamente la misma odisea de González para garantizar el sustento de sus hijos, en un contexto agravado por la escasez de vivienda y la falta de asistencia social.

A pesar de ello el régimen sigue lamentando la sostenida baja en la tasa de fecundidad en el país anualmente y haciendo llamados para que las mujeres tengan más hijos. Para muchos especialistas tal descenso responde a una trama que incluye situaciones económicas, de vivienda, y otras de carácter sociocultural que son difíciles de revertir.