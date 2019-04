América Latina, Cuba,

Publicado el Jueves, 4 Abril, 2019 - 07:37 (GMT-5)

El cuerpo de la estudiante de Medicina asesinada en Villa Clara no pudo ser trasladado a su pueblo por el estado en que se encontraba; aseguró en declaraciones a AmericaTeVé la prima de la joven, que debió ser velada tan solo con una foto.

"No, no dejaron verla porque la enterraron allá en Ranchuelo como a las tres de la tarde porque el estado en el que estaba no permitió trasladarla hasta aquí, hasta Esperanza", comentó Elizabeth Lugo Hernández.

Según la prima de Leidy Laura García Lugo, "a las 12 del día por ahí" de este martes se enteraron de que las autoridades "habían encontrado un cuerpo... ya la confirmación fue como a las dos de la tarde".

"No se sabe nada... Claro, para que la policía investigue tomaron muestra y eso...", comentó a AméricaTeVé sobre la investigación prioritaria del Ministerio del Interior de Villa Clara, que se comunicó este miércoles en una nota oficial.

El cadáver de la joven de 21 años fue encontrado cerca del Central 10 de Octubre por la autopista nacional en Ranchuelo, donde fue enterrada.

La víctima, natural de Esperanza, estaba desaparecida desde el pasado sábado cuando salió de su guardia en el hospital “Mariana Grajales” de Santa Clara.

"Ella venía de su guardia del hospital, que salió a las nueve de la mañana, y el teléfono dejó de estar activo como a las 12 del día, que ETECSA lo registró", especificó su prima al citado medio.

La estudiante, que cursaba el cuarto año de Medicina, fue vista por última vez en la localidad de Los Trompos.

"Como a las 12:15 había llamado a su mamá que ya venía para la casa que estaba cansada... La última vez que la vieron fue en Los Trompos, porque casi todos los transportes que salen del hospital salen directo de Los Trompos y se hace más fácil acercarse para acá para Esperanza", agregó a AméricaTeVé.

De momento los medios oficiales de Cuba no han dado más detalles de este asesinato. Los resultados de la investigación serán hechos públicos según se informó en la nota del MININT.

Fotos: Captura de pantalla de YouTube / AméricaTeVé.

