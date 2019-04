América Latina,

Publicado el Jueves, 4 Abril, 2019 - 14:01 (GMT-5)

El opositor cubano Antonio Rodiles comparó la situación que viven Cuba y Venezuela durante una entrevista con el presentador Jaime Bayly.

El activista pidió al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que salga a tomar Miraflores y sea consciente de que "está tratando con delincuentes". "Venezuela necesita un empujón para irle arriba al chavismo", explicó.

En este sentido defendió que Guaidó se haya quedado en el país porque "representa el cambio".

Rodiles analizó la situación que vive el líder de la Asamblea Nacional y lo relacionó con las prácticas utilizadas por parte del régimen cubano. "El arresto de las personas que tiene en su entorno sin tocarlo a él es una vieja estrategia que nosotros conocemos en Cuba. El régimen lo hace mucho para tratar de desmoralizar, que las personas se aparten", afirmó.

"Pueden arrestarlo. Nosotros en Cuba vimos cómo el régimen pasó de condenas largas, al inicio de la mal llamada revolución, a poner en marcha detenciones de corta duración para lograr un desgaste en el opositor y para que la noticia del arresto sea algo rutinario", añadió.

El disidente se mostró convencido de la influencia que juegan los métodos de la Seguridad del Estado en el territorio venezolano. "En Cuba te arrestan y te sueltan en unas horas. Si estás detenido más de 24 horas es porque te han dado una paliza y esperan a que se baje la golpiza. La diferencia es que en Venezuela sí se pueden organizar marchas multitudinarias, pero no tengo duda de que apliquen este tipo de métodos", sentenció.

En el caso de una posible detención de Guaidó, pronosticó que la inteligencia cubana suministraría información al régimen de Maduro sobre cómo cuál sería la posible reacción de Washington.

Rodiles señaló a Estados Unidos, Brasil y Colombia como los países que, a su juicio, tiene que tomar una "acción directa" en el país petrolero. "Si no lo hacen será fatal porque el chavismo es muy astuto manejando el tiempo", declaró.

"Los países que tienen la posibilidad de ayudar deben apostar mucho más para que se resuelvan las situaciones internas. Absorber un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos hace que el problema se mantenga", aseveró.

Rebelión de las fuerzas armadas

Además se mostró escéptico sobre una posible rebelión por parte de las fuerzas armadas venezolanas. "Mientras no exista una contrafuerza no lo van a hacer porque se juegan la vida. Si no hay capacidad de responder a la fuerza chavista es un suicidio", avisó.

El opositor de la Isla también se mostró partidario de que Guaidó convoque al pueblo a tomar el poder y de que mantenga a su hija Miranda y a su esposa Fabiana Rosales fuera del país.

"El régimen de Maduro no va a entregar el poder, el pueblo ya arriesgó sus vidas en otros momentos. Se corre el riesgo de que las personas se aburran de recibir ese llamado y que no exista acción", afirmó.

Para Rodiles el líder de la Asamblea Nacional está en condiciones de pedir al pueblo venezolanos que se rebele.

"En Venezuela en otros momentos se perdió el ímpetu y ahora se logra nuevamente. Sería fatal perder el momento", confesó.

"Tiene que haber una respuesta si estos matones actúan como lo están haciendo. No puede ser que se llame al pueblo venezolano a rebelarse, haya una masacre y no pasa nada. Sería fatal", admitió

Antonio Rodiles calificó de "erro" que Guaidó anunciara que iba a entrar en Venezuela una ayuda humanitaria que finalmente no arribó. "No debió ocurrir porque el chavismo hizo alarde de que no iba a entrar y finalmente fue así", lamentó.

"El régimen cubano sabe lo que hay en juego"

El opositor analizó cómo está afectando la crisis y la inestabilidad de Venezuela a la Isla. "La situación en Cuba está deteriorándose. Hay desabastecimiento, el gobierno está muy encima del transporte por el petróleo. Están tratando de controlar a todos los transportistas privados, hay una miseria que no se veía meses atrás", explicó durante la entrevista.

En su opinión los dirigentes de la Isla están llevando a cabo un "éxodo preventivo" permitiendo que los cubanos viajen a Nicaragua para sumarse a las caravanas.

"En este momento hay 4.000 cubanos en la ciudad de Tapachula. En La Habana los taxistas hacen varios viajes a la embajada de Nicaragua. Hay decenas de personas tramitando sus documentos para ir al país nicaragüense", relató.

"Es un Mariel centroamericano en el que están sacando réditos económicos porque cobran la tramitación del pasaporte, el boleto. Están ejerciendo de coyotes", agregó.

"Si en estos momentos ocurre algo parecido a la crisis de los balseros de 1994, no creo que el castrimo pueda controlar al pais", advirtió.

El coordinador del movimiento opositor Estado de SATS dijo que estos movimientos migratorios se enmarcan dentro de una estrategia del Gobierno de Cuba para crear otro foco problemático al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Las imágenes de Venezuela me recuerdan a la crisis de los años 90 en Cuba"

El disidente cubano comparó los profundos problemas financieros del país petrolero con el Periodo Especial y pidió que Washington imponga un bloqueo naval para que no llegue el petróleo venezolano a Cuba.

"Cuando veo las imágenes de Venezuela me recuerdan a la crisis de los años 90 en Cuba. Eran 18 horas sin el servicio eléctrico, las personas se pelaban por la comida. Fue un momento terrible", describió.

"En Cuba, con todos los éxodos, el régimen logró auto sustentarse porque ellos emiten a los emigrados y después reciben las remesas y viven de eso. Actualmente el cubano no vive de lo que le da el régimen, sino de las remesas que envían los cubanos que están desperdigados", aseguró.

El representante del movimiento opositor Estado de SATS también pidió un mayor apoyo externo a la oposición cubana "como sucede en Venezuela".

"En Cuba se está volviendo a la crisis de los 90. Los matones tienen que saber que sus acciones tienen un costo", concluyó.

