Venezuela continúa exportando petróleo a Cuba: al menos 65.520 barriles en marzo

Publicado el Miércoles, 3 Abril, 2019 - 10:56 (GMT-5)

La empresa estatal de Venezuela (PDVSA) siguió exportando petróleo a Cuba durante el pasado mes de marzo, cuando se enviaron al menos siete cargamentos pequeños por un total de 65.520 barriles por día (bpd) de crudo y combustible, según informó Reuters.

Hay que recordar que ese mismo mes el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, decretó el cese de los envíos de petróleo hacia la Isla.

"Hemos decretado no más envío de petróleo a Cuba, no se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela (...), además no solamente lo decretamos, sino que solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida", aseguró.

No ad for you

La compañía no respondió al citado medio acerca de esta información. La petrolera está bajo el control de la cúpula militar leal a Maduro.

La administración estadounidense envió un aviso a quienes facilitaran el envío de petróleo venezolano al territorio cubano.

Recientemente el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, explicó a Reuters que Washington estaba considerando imponer sanciones secundarias a la compra de petróleo venezolano que podrían afectar a compañías de otros países que hagan negocios con PDVSA.

En las últimas horas se conoció que Estados Unidos estaba buscando activamente nuevas maneras de ayudar al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a detener el envío de petróleo a Cuba.

Sin embargo Frank Fannon, subsecretario de Estado de Energía de los Estados Unidos, alertó que el régimen de Maduro podría enfrentar problemas para seguir subsidiando la economía cubana debido al acelerado colapso de la producción petrolera de Venezuela.

Las exportaciones de PDVSA cayeron por debajo de 650.000 bpd durante los apagones, según las estimaciones de TankerTrackers.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194