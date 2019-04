Estados Unidos,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Lunes, 15 Abril, 2019 - 15:11 (GMT-5)

El locutor y presentador Enrique Santos sorprendió a Descemer Bueno con un generoso regalo luego de que la casa del músico fuera completamente saqueada, dejándolo con pérdidas de más de 200 mil dólares en objetos robados, así como toda su propiedad intelectual, lo cual ha representado un fuerte golpe para el artista.

Santos, de padres cubanos y muy unido a la comunidad cubana de Miami, se solidarizó con la amarga situación por la que está pasando el cantante y se apareció en su casa con dos electrodomésticos de regalo: una lavadora automática y una secadora de ropa, como le había prometido durante su programa de radio.

No ad for you

"Estas son las cosas que me hacen creer siempre en la grandeza de los seres humanos... hace unas semanas yo ayudaba a los damnificados por el tornado en La Habana y hoy Enrique Santos iHeartRadio Tu 94.9 me ha ayudado a mí... no me caben los agradecimientos Enrique, tremenda sorpresa!!", escribió Descemer junto a un video del momento.

"Lo material se pierde y no pasa nada, pero he recibido muchísimo cariño y apoyo de muchos amigos que es verdaderamente lo más valioso. Enrique Iglesias, Jorge Luis Piloto, Jorge Mejía, Randy Martínez, GibsonGuitars, Mario Escalona Serrano y muchos muchos amigos que sería interminable esta lista, a todos los medios por su apoyo Telemundo 51, NBC 6, WSVN-TV, America TeVe, CiberCuba gracias a todos que cada dia con un gesto o un mensaje me tocan el corazon!!!!...", agradeció el artista.

En la última emisión del programa de radio de Santos, éste entrevistó a Descemer para conocer más detalles del robo y cómo iba la investigación

Durante la entrevista, Santos bromeó con el hecho de que le hubieran robado la lavadora y la secadora, y le aseguró que él iba a cambiar esa situación y le iba a mandar un camión con ambos equipos, algo que Descemer tomó a broma, hasta el momento en el que sucedió.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194