Publicado el Lunes, 22 Abril, 2019 - 17:15 (GMT-5)

El doctor José Rubiera ha hecho algunas valoraciones sobre la temporada ciclónica 2019, que comenzará el próximo 1 de junio, y sobre la que ha llamado a estar especialmente alertas.

"A mí los pronósticos que se manejan esta temporada no me gustan", ha afirmado el destacado meteorólogo cubano en declaraciones a Prensa Latina, y ha argumentado que "si se manejan mal", los pronósticos anunciados pueden traer un "falso sentido de urgencia o de no hacer nada".

En ese sentido ha llamado a estar más alertas de lo que indican los pronósticos para la presente temporada, y ha explicado las diferencias de "El Niño" y de "La Niña", eventos climáticos cuya actividad puede suponer significativas variaciones en el comportamiento de la temporada ciclónica.

"Siempre hay que estar preparados", concluye el meteorólogo, quien añade que en Cuba "hay que repensar el sistema de los avisos, hay que tener un sistema más moderno, más efectivo".

Rubiera ha señalado que en esta época de "redes sociales" hay que disponer de una forma en que un aviso meteorológico importante "le llegue gratuitamente a todo el mundo" de forma inmediata.

A inicios de este mes de abril AccuWeather pronosticó que durante la temporada ciclónica de 2019 se espera que haya entre 12 y 14 tormentas en el Atlántico, de las cuales de 5 a 7 se convertirán en huracanes. Asimismo, se espera que de dos a cuatro de esas tormentas acaben convirtiéndose en huracanes de categoría tres o más.

Para ayudar a predecir la próxima temporada, se han establecido comparaciones con años anteriores con condiciones climáticas comparables, también conocidos como años análogos.

Según pronósticos de AccuWeather, la fase y la intensidad actual de El Niño deben continuar durante todo el verano, incluida la época más activa de la temporada: agosto, septiembre y octubre.

La temporada de huracanes en el Atlántico comienza oficialmente el 1 de junio próximo se extiende hasta el 30 de noviembre. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos ya ha publicado la lista de los 21 nombres de tormentas tropicales que se utilizarán este año durante la temporada de huracanes en la cuenca atlántica.

Los nombres de las tormentas que integran la lista oficial de la temporada de huracanes del Atlántico en 2019 son: Andrea, Barry, Chantal, Dorian, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, Sebastien, Tanya, Van y Wendy.

