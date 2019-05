América Latina, México,

Miércoles, 29 Mayo, 2019 - 07:42 (GMT-5)

Un cubano que en 2017 llegó al estado mexicano de Chiapas justo el día en que Obama derogó la política de pies secos, pies mojados, ha renunciado a su propósito inicial de marcharse a Estados Unidos porque está feliz en México.

Alejandro Cuervo, podólogo de profesión, recuerda cuando hace dos años, en el mes de enero, las autoridades de Chiapas pararon el paso de los cubanos por la frontera, y entonces la gobernación local les dio la oportunidad de solicitar una visa humanitaria.

“No he querido pedir asilo político en Estados Unidos por problemas familiares, porque tengo a mi mamá mayor en Cuba. Además, aquí me han tratado bien, he conocido buenas personas y tengo trabajo, que es lo más importante”, dijo a Univisión.

Alejandro trabaja en una licorería en Nuevo Laredo, muy cerca del paso fronterizo. A los cubanos que están allá, les aconseja tener paciencia.

“La situación migratoria, les digo a todos, es con calma. Mi consejo es que esperen a que les den la oportunidad de entrar a pedir asilo, les digo que esperen”, añadió.

La llegada de cubanos a México en su camino hacia Estados Unidos no ha cesado. En el primer trimestre de 2019 se reportó un aumento de 1061.53% en las detenciones de migrantes cubanos varados en México, en comparación con el mismo periodo de 2018.

En cuanto a las solicitudes de regularización ante las oficinas de migración, si en el primer trimestre del año pasado se presentaron 65, de enero a marzo de este la cifra aumentó a 755.

Los cubanos detenidos por las autoridades mexicanas temen ser deportados, debido a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha devuelto cerca de 600 cubanos en 2019.

A la par de las deportaciones, han salido a la luz testimonios de las condiciones miserables que deben soportar los migrantes en las instalaciones carcelarias, donde permanecen en espacios reducidos e insalubres muchas veces, a la espera de un salvoconducto que les permita moverse por el país.

