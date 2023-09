Madre cubana en Tapachula: "Es un agujero negro que se traga a los migrantes"

Una madre cubana que se encuentra en Tapachula aseguró que estar en la ciudad mexicana en la actualidad es como entrar en "un agujero negro que se traga a los migrantes".

Marisol Peña Cobas abandonó Cuba junto a su esposo y su hija de siete años. Escapaban del comunismo y de la represión del régimen sobre su familia por ser un matrimonio de opositores al gobierno.

Su caso es conocido en las redes porque la Seguridad del Estado, llegó incluso a sacar a la niña de la escuela primaria a la que asistía para interrogarla sin la presencia de sus padres.

La madre cubana explicó en entrevista a Radio y Televisión Martí que llegaron a Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, el 21 de junio, provenientes de Nicaragua.

Han pasado casi tres meses y solo han logrado tener un permiso de estancia temporal. Este documento les permite trabajar, pero no encuentran muchas oportunidades, la ciudad está colapsada con la presencia de miles de migrantes.

"Lo que llega es mucho y es terrible la situación. Las colas para cualquier trámite duran días y hasta las oficinas de Western Union están abarrotadas. No hay manera de cobrar el dinero que te envían los familiares y amigos desde Estados Unidos", dijo.

Marisol y su familia salieron de Cuba con "50 euros, dos mudas de ropa y la bandera cubana". Se han mantenido haciendo trabajos de limpieza ella, y su esposo picando asfalto en la construcción.

"Hemos logrado sobrevivir con la ayuda de nuestros hermanos del exilio, que se han unido y cada uno envía lo que puede. Así es que hemos podido pagar la renta. El día 28 de este mes nos toca de nuevo pagar y ya no tenemos suficiente dinero", contó.

Esta familia tiene todas las pruebas para presentar su solicitud de asilo político en la frontera de Estados Unidos, pero no logran salir de México.

"Tapachula es un agujero negro que se traga a los migrantes. Es como si estuviéramos presos, no podemos hacer nada. (...) La inseguridad es tremenda, me da miedo salir con la niña a la calle porque he escuchado de muchos secuestros. Irnos por carretera tampoco es un opción, porque están matando personas", explicó.

Esta familia cubana espera que les llegue la cita de CBP One. Luego necesitan recibir el permiso para volar por avión y llegar a la frontera de Estados Unidos.

La espera está resultando un tormento porque en la actualidad hay más de 20 mil cubanos varados en Tapachula. Muchos no tienen recursos para mantenerse e incluso se ha denunciado un incremento de mujeres cubanas que han tenido que prostituirse para mantenerse en México en espera de soluciones a sus casos.