Publicado el Viernes, 31 Mayo, 2019 - 09:25 (GMT-5)

Osvery Quintana sufrió en sus carnes la actividad delictiva de April Garcia, una mujer de origen cubano residente en Hialeah que estafó a más de 29 personas y les robó más de 167 mil dólares con la venta falsa de muebles.

Este hombre relató a América Tevé cómo la acusada le estafada le hizo pagar 3.000 dólares en efectivo por unos muebles que nunca recibió.

"Fui con mi esposa, nos sentamos y esta mujer me dio el catálogo donde fui seleccionando los muebles que, según mi poder adquisitivo, iba a comprar", explicó.

Quintana acudió hasta la arrestada porque estaba en pleno proceso de mudanza y quería muebles nuevos para estrenar hogar.

García le dijo que los muebles adquiridos llegarían a su casa un sábado, algo que nunca sucedió.

Finalmente denunció a la mujer ante la policía. "El agente que me atendió me dijo que había más de 100 casos como el mío", afirmó.

A pesar de la dificultad de dar con el paradero de la estafadora, Quintana la volvió a localizar con otro nombre a través de las redes sociales.

En esta ocasión tomó una foto de la acusada y alertó a las autoridades. Una vez fue interceptada, esta mujer todavía intentó sobornarlo.

"Delante de dos policías me dijo que si hubiera hablado con ella, me habría pagado. Ella no sabía ni la cantidad que me estafó", relató Osvery.

April García compareció nuevamente ante la corte el jueves y se enfrenta a 58 cargos por robo y fraude organizado.

