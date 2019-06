América Latina, Cuba,

Publicado el Domingo, 2 Junio, 2019 - 10:51 (GMT-5)

Los dos videos que el actor cubano Fernando Echevarría realizó días atrás, dirigidos a hacer campaña propagandística contra la Helms Burton, han sido parodiados en Facebook por el usuario Jorge Luis Wichy García Fuentes.

Con el título ‘Ferna se encabrona’, el creador muestra el material original, pero con una voz en off emitiendo un mensaje totalmente diferente.

“Un café, o como quiera que se llame esto, porque mi historia es aguantar y que me trajinen eternamente. Porque me acaballan con el cuento del embargo, porque el pollo esta perdio, y los huevos y el aceite; y los putos apagones. Porque me prometieron el paraíso terrenal en vez de este padecer infernal”, se escucha.

El segundo material, que tuvo como protagonistas al propio Fernando Echevarría y a su colega Jorge Enrique Caballero, concluía con la frase ‘No nos entendemos’, pronunciada por Antonio Maceo frente al español Martínez Campos en la Protesta de Baraguá, cuando este le presentó al soldado mambí el Pacto del Zanjón.

Su parodia, denominada 'La otra del Fernan encabronado', deja escuchar dos voces superpuestas a ambos actores, criticando la situación de la alimentación, burlándose de Díaz-Canel (que no manda ni en su casa) y terminando con la expresión "sin el vasito de leche, aquí seguiremos".

