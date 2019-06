América Latina, Cuba,

Publicado el Miércoles, 19 Junio, 2019 - 08:46 (GMT-5)

Un joven cubano llamado Yaimel Leyva ha denunciado desde Cienfuegos que le fueron robado 230 CUC que tenía en su billetera por parte de una patrulla policial que lo detuvo en la autopista.

Según contó a Cubanet, fue detenido en las inmediaciones de Aguada de Pasajeros, cuando dos oficiales de la PNR le pidieron su carnet de identidad.

Primero ofreció un poco de resistencia, pues no le dijeron con qué fin los policías querían su identificación. “Me hicieron un ocho, me metieron en el carro y me partieron la cabeza” denuncia el joven cienfueguero.

“Cuando llegamos a la unidad me viraron el brazo, me dicen que tenían que meterme preso, y les dije que no iba a firmar esa acta de detención”, relata.

Aseguró que durante todo ese tiempo estuvo preguntando por su billetera y que los policías le dijeron que ellos no se hacían responsables de lo que él llevara en sus bolsillos.

Para que quedara constancia de su paso por la unidad militar dejó que le impusieran la multa y posteriormente se dirigió a varias entidades como Atención a la Poblacion del MININT y la Fiscalía Militar, donde le dijeron, entre otras cosas, que esos policías eran unos “malandros” de la carretera.

“No me dan respuesta, no te dicen nada” afirma este joven, que desde el pasado 25 de febrero espera por una respuesta a su situación de abuso policial.

Supo también que el suyo no es el único caso, por conversaciones con otras personas cercanas a él, que le han dicho que son diversos los casos de personas que han sufrido este mismo tipo de atropello.

“Conozco de policías que se han comprado fincas, carros”, añade, presuntamente del dinero que les es retenido a otros ciudadanos.

Hace menos de un mes otro cubano, miembro de la Unión Patriótica, denunció frente al hotel Habana Libre la corrupción de los policías de la isla y los casos de extorsión que protagonizan.

Igualmente fuerzas de la PNR ha protagonizado actos de represión a opositores cubanos y han llevado a cabo detenciones forzosas contra activistas sociales dentro del país.

