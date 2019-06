Estados Unidos,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Viernes, 21 Junio, 2019 - 07:49 (GMT-5)

Una cubana que intentó visitar a su esposo recién operado en un hospital de Luisiana, no pudo verlo debido a la prohibición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), informó un reportaje de Javier Díaz para Univisión 23.

Ángela Marielis Lazo voló desde Tampa para poder acompañar a su pareja, José Antonio Hernández, quien fue sometido a una cirugía de cadera debido al deterioro físico que ha sufrido en el centro de detención, donde lleva más de un año.

“No me dejan verlo, no me dejan estar con él. Le tienen dos guardas puestos, es increíble la inhumanidad”, dijo.

No ad for you

Jacklin Cole, representante legal de Hernández, denunció que a ella tampoco la dejaron entrar a la sala de recuperación a hablar con él.

“Este sistema está absolutamente roto y sin humanidad, no hay dignidad para él ni para los otros inmigrantes detenidos aquí en este estado de Luisiana”, dijo.

El reglamento de ICE establece que las visitas familiares a los detenidos deben ser previamente planificadas, pero la intervención quirúrgica de Hernández fue de urgencia.

El caso de este matrimonio es muy similar al de muchos cubanos. Recientemente se conoció el caso de otra cubana residente en Miami, que está tratando de que ICE le otorgue un parole humanitario a su pareja, Yoel Alonso, quien desde hace nueve meses está detenido y está en una silla de ruedas.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram