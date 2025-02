¿Vuelo a Cuba desde EE.UU. con solo 6 pasajeros?: "El negocio está en la barriga del avión"

Un vuelo que salió de Cuba rumbo a Estados Unidos la semana pasada llevó a bordo a apenas seis pasajeros que tenían todo el avión para ellos solos.

El insólito suceso ocurrió el sábado pasado y fue difundido en TikTok por el usuario Christian, uno de los seis viajeros, quien no podía salir de su asombro y confesó no saber por qué la aeronave iba vacía.

"El negocio está en la barriga del avión", dijo un internauta identificado como Cubanito 2025 en la sección de comentarios de uno de los videos compartidos.

Muchos cubanos comparten la opinión de que se trataba de un vuelo chárter sin pasajeros, pero repleto de paquetes que envían las agencias para los negocios en la Isla.

"Los chárteres que van cargados de paquetes de mensajería, las aerolíneas regulares van llenos, no se dejen engañar", dijo un usuario.

"Seis personas, 200 maletines", expresó otro.

"Y las bodegas del avión llenas de equipaje sin pasajeros, son aviones cargueros sin autorización", dijo un tercero.

"Las agencias compran los pasajes para mandar equipaje", fue otro comentario.

"Lo único que no contaron es que son 6 personas y la barriga del avión llena del equipaje de las agencias", añadió otro.

Varios testimonios confirman que esta práctica no es nueva. Un cubano relató que viajó hace una semana por American Airlines y la mitad del avión estaba vacía, tanto a la ida como a la vuelta.

"Yo fui hace tres meses, fuimos 18 y viraron 16, [de] maletas sí iban a full"; "Mi papá regresó hace poco de Cuba para acá y me dice: 'nena, aquí no hay nada, creo que en el avión voy yo y el piloto"; "Así se fue mi tía hoy. Con 6 pasajeros, creo que fue un vuelo chárter"; "Hace dos semanas, un amigo, solo viajaron con él 7 personas más" y "Mi mamá se fue el 15 y no había ni 10 personas, solo maletines de agencia", fueron algunos de los testimonios.

Una mujer denunció que aunque los aviones vayan vacíos dejan a pasajeros en tierra. "A mí me ocurrió", lamentó.

Estos hechos ocurren en momentos en que varias aerolíneas estadounidenses han suspendido o reducido los vuelos a Cuba debido a la disminución de la demanda y a desafíos operativos.

En 2023, United Airlines y Delta Air Lines anunciaron la reducción de sus vuelos a La Habana debido a la caída en la demanda.

En agosto de ese año JetBlue anunció la suspensión de todos sus vuelos a la Isla a partir de septiembre.

