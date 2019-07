Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Viernes, 5 Julio, 2019 - 11:01 (GMT-5)

Un oficial cubano de Florida Highway Patrol protagonizó un tenso intercambio de palabras con otro usuario natural de la Isla, que decía ser del municipio de Regla, durante un control rutinario en Miami, según reportó América Tevé.

El conductor reprochó al agente que le había maltratado y se había dirigido hacia él de malas maneras. "Me has dicho que salga del carro y yo no soy un delincuente, no me digas más qué bola", le dijo este ciudadano al State Trooper.

"Yo soy de Hialeah papi qué bola", le respondió el agente durante la acalorada discusión que mantuvieron. "Soy de Regla", contestó el conductor cuando todavía estaba dentro del auto. "A mí no me importa de dónde eres tú", replicó el oficial mientras la tensión iba en aumento.

Al parecer pudo haber sido un mal entendido después de que el chofer pitó varias veces al oficial, lo cual le enfureció.

El abogado y ex policía Richard Diaz criticó lo ocurrido durante una entrevista con el citado medio. "Para mi es una gran desilusión ver y escuchar esas palabras del policía. Es un desastre", afirmó.

"Viendo que es un Highway Patrol Trooper me sorprende gravemente", agregó.

El letrado aconsejó que en casos similares se trate con "cortesía" al policía. "No le estoy quitando la razón al chofer, pero él en cierta manera retó al policía", dijo.

"La mejor técnica siempre es tratar bien al policía. Si te trata mal, firma el ticket no lo enganches en una discusión. Deja que el profesional sea él, apunta el número de la placa, pide un supervisor e informa al Departamento de Seguridad Interna", recomendó.

