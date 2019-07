América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Miércoles, 17 Julio, 2019 - 06:51 (GMT-5)

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García Barreiro, compareció en la televisión estatal para informar que los recientes apagones en la isla, sobre todo a partir de este martes, se deben a averías en varias centrales eléctricas cuando estaban otras en mantenimiento planificado.

"Las afectaciones al servicio eléctrico en el país percibidas en las últimas horas han estado asociadas al déficit de capacidad de generación por averías, las que han coincidido con unidades que se encontraban en mantenimiento planificado", señaló el titular en el noticiero nacional.

A partir del sábado se debe normalizar la situación eléctrica en Cuba, que según las autoridades provoca apagones de un tiempo medio superior a las 3 horas y afecta a todo el país. Hasta entonces habrá cortes planificados para "no perjudicar circuitos con servicios básicos a la población y mantener un ciclo de rotación", apunta el periódico oficialista Granma.

No ad for you

Pese a que las autoridades cubanas afirmaron que durante el verano no habría apagones, al menos planificados, en redes sociales los usuarios informan con el hastag #ReportaApagonCuba –promovido por el medio especializado en datos Inventario– de interrupciones que pueden llegar a superar las cuatro horas diarias en algunas zonas.

En Twitter algunos cubanos informan que en el casco histórico de Cienfuegos llevan "toda la noche sin corriente", en esa misma ciudad "otro apagón más de 1:12 AM a 4:46 AM" y en "un lapso de 24 horas, en la ciudad de Pinar del Río he tenido luz solo 12 horas. Apagón de 8 AM a 12 AM Apagón de 3 PM a 8 PM Apagón de 1:30 AM hasta que vuelva. Ni dormir se puede".

Según el ministro, las unidades generadores afectadas por averías son la unidad siete del Mariel, las tres de 120 MW de Nuevitas y la unidad de 300 MW de la Central Antonio Guiteras por un problema en la caldera, detalló el ministro.

Las que estaban planificadas para mantenimiento son "la de 158 MW de la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la unidad cinco de 100 MW de la Antonio Maceo (Renté) en Santiago de Cuba", agrega

"Esta disminución en la capacidad de generación del sistema provoca una disminución en la generación base del sistema que no puede ser compensada con la generación que está diseñada para cubrir los picos del sistema que es la generación distribuida", apuntó.

Para resolver esta situación energética, las tres unidades afectadas con averías de Nuevitas se incorporaron este martes; la del Mariel se espera que lo haga este miércoles y la de Antonio Guiteras lo hará este viernes después del pico eléctrico, especificó el titular.

"Las condiciones en el sistema eléctrico se pueden normalizar a partir del próximo sábado", puntualizó.

Según las cifras dadas, desde el lunes se presentan afectaciones en todo el país porque había un déficit de 477 megawatts (MW). En tal sentido, se irá normalizando toda la situación del sistema eléctrico nacional a partir del próximo sábado, aseguró el ministro.

En su intervención, aclaró que en los apagones "no tiene que ver absolutamente nada con el combustible. El combustible de la generación base del sistema está garantizado", aseguró a la televisión.

Cuba tiene un déficit de combustible desde la crisis en Venezuela, su principal proveedor de petróleo, en parte por las sanciones de Estados Unidos a empresas y buques petroleros que transportaban crudo a la isla.

El país necesita unas 400.000 toneladas de combustible para las centrales térmicas y solo produce el 40% de lo que consume, según datos oficiales citados por la agencia EFE.

Mientras esta situación se resuelve, en redes sociales informan de apagones en zonas como Camagüey. "Desde ayer 16 de julio las 10 AM y vino a las 6 pm en Reparto Isabel Hortencia, ya se fue hoy 17 desde las 1:30 am menos de 12 horas entre un apagón y llame y dicen que es emergencia nacional y no tienen horario. Este es el quinto desde el viernes", tuiteó Yania Almanza Cruz.

Asimismo, en el municipio San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, hubo un apagón este "16 Julio de 2019 desde las 2:00 PM hasta las 7:00 PM y nuevamente de las 10:00 PM a 12:26 AM", según Yuset Alfonso Ruiz.

Hasta en Trinidad, Sancti Spíritus ocurrieron al menos dos, como comenta Tiany Olivera Pérez: "1 PM-6 PM y 12 AM son las 1:48 AM y no ha venido".

Si nos lees desde Cuba o tienes familia allá, envíanos vídeos e imágenes de los apagones o reporta la situación con el hastag #ReportoApagonCuba en redes sociales.

Foto de portada: Twitter / Daguito Valdés.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: