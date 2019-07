Estados Unidos,

Publicado el Sábado, 20 Julio, 2019 - 21:05 (GMT-5)

La famosa supermodelo Naomi Campbell ha sorprendido a sus seguidores al mostrar su lado obsesivo compulsivo en un video que colgó en su canal de YouTube, para compartir la rutina que sigue cada vez que viaja.

Después de mostrar su recorrido por el Duty Free y las revistas y golosinas que le gusta comprar, Naomi mostró qué hace una vez que entra al avión, por supuesto, a primera clase. ¡Se pone a limpiar! (minuto 2:35)

La modelo incluye en su imperdible kit de viaje unas toallitas desinfectantes, guantes y limpia "todo lo que pueda tocar en algún momento con las manos".

En el video se muestra cómo la modelo limpia compulsivamente hasta el más mínimo rincón de su asiento, los controles de ventilación, luz y sonidos, el compartimento para guardar el equipaje de mano y hasta la ventanilla, para luego cubrir su asiento con una cobija que cambia semanalmente y que manda a lavar en cada hotel al que llega.

"Esto es lo que hago en cada avión que me subo. No me importa lo que la gente piense de mí. Es mi salud y me hace sentir mejor", dijo la famosa de 49 años en el video.

Naomi Campbell / YouTube

Para rematar, Naomi cubre su boca y nariz con un nasobuco de tela porque "no importa qué tipo de avión tomes, privado o comercial, a medida que el avión desciende, la gente empieza a toser y a estornudar, y yo no lo puedo soportar, tengo que usar esto".

Cuando por fin siente que todo a su alrededor está libre de gérmenes, la modelo entonces se sienta tranquilamente y saca su estuche lleno de hidratantes y cremas faciales para usar durante el viaje.

