Publicado el Miércoles, 14 Agosto, 2019 - 07:55 (GMT-5)

El periodista independiente Ignacio González denunció en un video el delicado estado de salud de su esposa y el acoso sexual a su hija por parte de un enfermero en el Hospital Calixto García de La Habana.

"Ahora me acaba de informar mi hija de que se dirige al enfermero de guardia y este", cuenta mientras se toca la cabeza en señal de impotencia, "la coge y la encierra en la enfermería para acosarla sexualmente".

En una nota de audio, enviada por el periodista a nuestra redacción, se escucha cómo la joven acosada le cuenta lo ocurrido: "El enfermero me llamó, el que está de guardia hoy, me llamó y le dije: 'Mira tenía que verte porque quería saber cuáles eran los medicamentos que están en falta para ver si los puedo resolver'. Me dice: 'No, tengo que hablar una cosa contigo', me echa una cañona y cierra la enfermería con llave y empieza a acosarme sexualmente".

"No le metí la bandeja por la cara porque ya empecé a hablarle súper alto, me puse en tres y dos con él y parece que se apencó y se echó para atrás. Él se salvó que no tenía el teléfono arriba, pero por la noche yo me voy a volver a arriesgar y voy a venir con el teléfono. Esto va a salir por el techo", comenta en el audio.

La joven aprovechó para revisar la historia clínica de su madre "de arriba a abajo", apunta y "no está la biopsia del ovario", agrega.

González, quien reside en Miami por la persecución del Gobierno de Cuba, señaló en ese mismo video y en un texto divulgado en redes sociales que su mujer Kenia Leyva Rodríguez, de 47 años, está en una sala del hospital Calixto García con una metástasis que solo están tratando con metronidazol en vena y un antibiótico, por la falta de cinco medicamentos, que se pueden ver en la siguiente imagen.

Medicamentos que faltan para la esposa de Ignacio González. Foto: Cortesía a CiberCuba

Según comentó, su esposa fue sometida a una operación por un quiste en el ovario, que le fue retirado con la trompa, pero los análisis clínicos para biopsiarlos nunca llegaron a los médicos. Esta negligencia médica provocó que Leyva fuera ingresada un tiempo después por una neumonía causada por el cáncer.

El periodista independiente especifica en su carta denuncia que "los médicos temen hacerle la biopsia (a su mujer) en el hígado, que está completamente según su opinión fragmentado por la metástasis y desconocen qué es lo que se le extrajo y el resultado de la biopsia ya que continúa extraviado".

"A mi hija le plantean que sea ella la que busque en el archivo e investigue dónde está ese resultado pasándole la responsabilidad de ellos hacia ella", agrega.

"Hago responsable al Gobierno cubano de cualquier cosa que le sucedan a ellas", afirmó González en el video.

Foto de portada: Facebook / Ignacio González.

