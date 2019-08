Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Jueves, 15 Agosto, 2019 - 15:20 (GMT-5)

La actriz cubana radicada en Miami, Yory Gómez, acaba de estrenarse como youtuber, noticia que ha tenido una gran aceptación entre sus seguidores y en apenas un día ya tiene casi 2000 suscriptores en su canal.

Yory en su salsa es el nuevo espacio en el que la también cantante y modelo mostrará "todo lo que sucede conmigo en el día a día" y a través del cual compartirá tips de belleza, consejos de maquillaje, recetas de cocina, aspectos y situaciones de su vida personal, todo con mucho humor.

La artista también adelantó que su canal será "diferente", dinámico y en el que la diversión está garantizada. Además, organizará sorteos entre sus suscriptores.

"Yory eres lo máximo!! Espero con ansias esos videos", "Yory, muchos éxitos en esta nueva etapa", "Muy bueno, arriba la gente de Camagüey", "Me encanta! Te deseo mucho exito en tu canal!", "Me encanta tu personalidad. No me voy a perder ningún programa que hagas", "Me encanta tu actitud Yory, muchos éxitos y felicidades!", "Tienes mucho carisma, de seguro tienes mucho exito por aca por youtube, suerte!", comentaron algunos seguidores.

Para estrenar su canal, Yory ha dedicado su primer video a la compra de los útiles escolares para su hijo Oliver, fruto de su relación con el músico Osamu Menéndez, que ya empieza la escuela.

