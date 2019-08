Publicado el Miércoles, 21 Agosto, 2019 - 11:01 (GMT-5)

Campesinos de Baracoa, productores principalmente de cacao y coco, se quejan de la insuficiente ayuda que han recibido del Gobierno cubano para levantar nuevamente sus fincas tras el paso el huracán Matthew, en octubre de 2016.

“El ciclón me la desbarató y ya no he podido volver a levantar la finca porque no me dan materiales de trabajo ni nada de eso”, declara uno de los agricultores entrevistados en este reportaje de Palenque Visión para Cubanet.

Quienes han recurrido a los créditos bancarios los califican de “insuficientes” y de arma de doble filo, porque los obliga a un pago de intereses que puede llevarlos a la cárcel en caso de no poder hacer frente.

Uno de los agricultores que hizo uso del crédito de BANDEC asegura que “no le sirvió de nada” y que no recibió ningún tipo de atención especializada.

Por otra parte, los que han recibido algún material de trabajo consideran que es muy poco lo que han entregado.

“Un machete me dieron, una lima y un hacha”, explica uno de los campesinos, que reconoce que se lo vendieron a precio bajo, pero argumenta que eso no es suficiente para levantar una finca que ha sido completamente destruida por un ciclón.

Según el testimonio de los campesinos entrevistados, son muchos los agricultores que casi tres años después no ha podido reponerse del desastre ocasionado en sus fincas por el paso del huracán Matthew.

En plena escasez de alimentos básicos en Cuba y medidas de regulación en mayo de este año el medio oficialista Cubadebate reconocía que la agricultura en la Isla sigue sin sacar el máximo provecho a sus tierras.

"Los terrenos que tienen rendimientos buenos o muy buenos son solo el 33% de la tierra agrícola", señaló entonces el investigador José Luis Rodríguez al citado medio, y añadió que un 67% necesita una inversión extra de fertilizantes o pesticidas para que la producción sea favorable, además de agua.

Cuba continúa sin producir los alimentos necesarios para reducir los más de 2 mil millones de dólares anuales que gasta en importaciones. Tampoco puede hacer frente a un aumento de las exportaciones en muchos de los rubros que han sido tradicionales en el país.

Según señalaba Cubadebate, la mejora de la productividad de las tierras cubanas podría disminuir entre 600 y 800 millones la compra de productos a otros países.

La Isla cuenta con unos 11 millones de hectáreas de tierras disponibles, de ellas 6 millones para los cultivos y la ganadería. Sin embargo, las medidas tomadas para incrementar la efectividad del campesinado no han tenido los resultados esperados.

Ni la entrega de tierras ociosas, la descentralización de la comercialización agrícola o el permiso de venta directa a los hoteles han mejorado los resultados de los campesinos, en su mayoría organizados en cooperativas. El sector agropecuario aporta solo un 3,6% al Producto Interno Bruto de Cuba (PIB).

Este 17 de mayo se celebró en Cuba el 60 aniversario de la firma de la Ley de Reforma Agraria, con la cual expropiaron tierras en Cuba a quienes poseían más de 400 hectáreas.

Sin embargo, seis décadas después, los trabajadores de la tierra enfrentan grandes problemas, entre ellos la falta de insumos necesarios para aumentar la producción de sus tierras.

Los agricultores quedaron fuera del anuncio, en abril, de un mercado mayorista para los cuentapropistas en Cuba.