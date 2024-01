Sin esperanzas de recuperación económica para Cuba en 2024, aseguran expertos

Diversos expertos cubanos coinciden en que 2024 será un año en que no ocurrirá la tan ansiada recuperación económica en la isla.

Entrevistados por Martí Noticias, los economistas, productores y miembros de la sociedad civil consideran que las promesas del gobernante Miguel Díaz-Canel de que en 2024 habrá “un impacto de mejora en la población” no se corresponden con la realidad económica de la isla.

“En la economía cubana ha habido un pequeño repunte del turismo, eso es verdad, con respecto al año anterior que fue un año muy malo, los niveles siguen estando por debajo de los que había en el año 2019, cosa que no ocurre en otros resorts del Caribe como por ejemplo en la República Dominicana”, reconoce el economista Elías Amor.

Sin embargo, Amor observa con pesimismo el panorama actual de la economía cubana.

“Pero todas las producciones más importantes de la economía, el tabaco, que también se destina a la exportación, el carbón vegetal, que se ha convertido en uno de los rubros más importantes del comercio exterior, el azúcar está muerto, el transporte de mercancías está hundido, el transporte de pasajeros está hundido, los datos relativos al comercio ya sabemos cómo están”, opina.

Desde su perspectiva, las causas de la crisis se sitúan en que “el modelo económico comunista no funciona, la economía cubana está en un círculo vicioso, porque las decisiones que está tomando las autoridades se inspiran en ese modelo, que insisto, ya terminó”.

Por su parte, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, dice que “la agricultura en todo el país ha estado realmente, finalizando el año, como hemos vivido todo el año, con una situación catastrófica”.

“También en estos momentos, son pocos los campesinos, muy poquitos los campesinos que han podido roturar las tierras y han podido hacer algunas preparaciones para lo que es la siembra de frío, la siembra del tabaco la mayoría no han podido hacer nada”, agrega.

Ajete Abascal explica que gracias a que algunas frutas, hortalizas más bien en micro parcelas se han logrado, y es lo que ha estado abasteciendo los punticos de venta, pero no da abasto tampoco”.

“Los precios están exuberantes, precios astronómicos, que no le puede el cubano llegar, y esto redunda todo en más hambre, más miseria, en todos los lugares, la agricultura está en una situación pésima en estos momentos”, concluye.

Finalmente, el sociólogo, Ángel Marcelo Rodríguez Pita comentó a Martí Noticias que “en 2023 hubo una retracción en el cuentapropismo y el sector del turismo no cumplió el plan, lo que afectará aún más la economía el próximo año”.

“Será un año más que difícil para los ciudadanos cubanos, donde no hay inversiones a corto plazo, no se plantea ningún esquema de concesión de modelo económico cubano, no hay una apertura hacia el sector privado nacional, no se favorece las inversiones, una sola palabra creo que es la cabe ahora mismo: hambre, es la palabra correcta”, vaticina.