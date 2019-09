Publicado el Lunes, 23 Septiembre, 2019 - 11:38 (GMT-5)

¿Qué siente un cubano cuando viaja al extranjero por primera vez? A esa pregunta ha respondido desde su experiencia reciente la youtuber cubana “Anita con Swing”, que ha documentado el momento de su viaje a Rusia.

La youtuber cubana ha compartido un vídeo en el que resume su experiencia en diez minutos de suma espontaneidad, que permitirá revivir a muchos cubanos “su primera vez” a bordo de un avión más allá de las fronteras cubanas.

Están condensados aquí los nervios, descubrimientos, inseguridades, curiosidades y anécdotas que forman parte de la experiencia de vida de cualquier ciudadano de la Isla que haya viajado al extranjero.

“Voy a entrar a la parte del aeropuerto que siempre me dio intriga cómo era”, “No me pitó el aparatico porque yo me aseguré que todo estuviera bien”, "No sé para dónde ir", explica Anita, que no oculta en ningún momento su alegría, desde que llega al aeropuerto de La Habana hasta que se despide de sus seguidores, una vez que ha arribado a su hotel en Rusia.

"Demasiada información para mi cabeza", "Me he quedado alucinada con todo", "Todo lo miro, todo me impresiona"... concluye Anita, y asegura que los cubanos que hayan vivido una experiencia similar la van a entender.

Anita con Swing ha cumplido un sueño del que ya había dado pistas en un vídeo publicado en el mes de julio, en el que analizaba las dificultades que tienen los cubanos para viajar, fundamentalmente económicas y de visado.

Ana Virgos, más conocida en las redes sociales como Anita con Swing, se ha posicionado en los últimos meses como una de las youtubers cubanas más conocidas en Cuba, donde sobresale por la frescura con la que comenta sus vivencias cotidianas en la Isla.