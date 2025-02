Regresa a Cuba y queda con el alma rota al ver estado de excompañero de estudios: "No estaba preparado para tanto"

Un publicado por el youtuber cubano conocido como "Elcreadorcubano" se ha vuelto viral en las redes sociales. En el video, grabado durante una de sus visitas a Cuba, el creador muestra el desgarrador reencuentro con un amigo de su juventud, antiguo compañero de estudios.

"Esto me rompió el alma, yo no estaba preparado para tanto, este muchacho estudió conmigo en Cuba, yo me fui y regreso y me lo encuentro en ese estado, ¿qué está pasando en Cuba?", escribió al compartir el vídeo en su perfil en TikTpk @creadorcubano, unas palabras que reflejan el profundo impacto emocional del momento.

En el video, el creador inicia diciendo: "De pinga, irse para Europa y regresar después de tantos años y ver a tus amigos así, asere". A esto, su amigo responde entre la confusión y la tristeza: "¿Cómo?", mientras el creador intenta animarlo con palabras de aliento: "Tienes que echar para adelante, asere". Pero la respuesta del amigo, cargada de resignación, lo deja sin palabras: "¿Cómo? No me digas eso, Dios no me va a cambiar la vida". El video culmina con un abrazo en el que el amigo, visiblemente afectado, se quiebra en llanto tras recibir dinero del youtuber que vive en España y que viaja a Cuba y Miami para sus vídeos.

El creador, que recientemente había compartido otro vídeo de la sorpresa a su madre en Cuba, ha provocado una avalancha de reacciones de su audiencia. "Eso me rompió el alma", comentó un usuario. Otro escribió: "Esa pregunta, '¿cómo?', resume la falta de esperanza que sienten muchos cubanos". Un tercer comentario destacaba: "No quiero ir ni de visita, me duele ver tanta destrucción y sufrimiento".

Muchos señalaron que el abrazo mostrado en el video transmitió más fuerza que las palabras. "Ese abrazo le dio más fuerza que cualquier ayuda económica", expresó un seguidor. Sin embargo, también hubo críticas a la decisión de grabar el momento: "La caridad se hace en silencio, no delante de una cámara", afirmó otro usuario.

Este encuentro es solo una muestra de la difícil realidad que enfrenta gran parte de la población en Cuba. La falta de oportunidades, el deterioro económico y social, y la ausencia de esperanza son constantes en la vida de muchos. Personas como el amigo del creador viven en condiciones de pobreza extrema, con pocas o ninguna posibilidad de cambio.

El creador cierra el video con un mensaje de fe, diciendo que "El tiempo de Dios es perfecto". Sin embargo, para el amigo que llora, la fe parece haberse desvanecido, un sentimiento compartido por muchos en la isla.

En un país donde las dificultades económicas han llevado a una crisis humanitaria silenciosa, historias como esta son cada vez más comunes. La precariedad no solo afecta la calidad de vida, sino que también golpea el espíritu de quienes resisten día a día. Este video no solo es un llamado a la reflexión, sino una ventana a la dura realidad de un pueblo que lucha por sobrevivir en medio de la adversidad.

