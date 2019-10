Publicado el Jueves, 3 Octubre, 2019 - 07:33 (GMT-5)

Un cuentapropista cubano que desde hace varias semanas se encuentra en Miami, ha denunciado ante las cámaras de AméricaTeVE que en la misma ciudad está una oficial del Ministerio del Interior que lo encarceló en Cienfuegos.

Raidel Argudín Pose, quien trabajaba en la Isla como elaborador de rótulos, ha pedido a las autoridades norteamericanas que investiguen la situación de Yulexi Chinea, una capitana responsable de haberlo detenido hace varios años, y que además lo maltrató durante su encierro.

“La primera vez que estuve preso ella llegó a mi casa, y yo le pedí por favor que me dejara participar en el registro. Me respondió que no y me dejó en la patrulla bajo el sol desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, cuando salieron los vecinos y le empezaron a gritar: ‘¡Abusadora!’. Entonces me llevaron para la unidad”, relató.

No ad for you

“Allí me maltrataba, me mandaba a limpiar la celda de madrugada... Ella era jefa, se podía mover por toda el área de la unidad y la tenía cogida conmigo. Es una persona de malos sentimientos”, sentenció.

Argudín Pose precisó que Yulexi abandonó Cuba vía Ecuador, adonde fue a realizarse una operación en el pecho y que “su salida fue un escándalo en Cuba”.

Acerca de su vida en la Isla y de por qué tuvo que huir, ha contado que tuvo problemas con la directora provincial de la ONAT, quien le confesó que ellos regulan la riqueza en Cuba y si alguien se pasa del monto, “le van arriba”.

“Nosotros no éramos unos cuentapropistas cualquiera, a nosotros nos impulsó el Partido y el Gobierno”, aseguró.

“A mis amigos, a mis colegas: este es mi ejemplo. Ayudé, colaboré, embellecí la ciudad, regalé y así me pagan los comunistas; ese es el pago que merecemos los que los ayudamos a ellos. Ellos no entienden: por a’lante te van ayudando, van haciendo que tú crezcas y por atrás te van mermando, pa’ cuando llegas a un nivel…”, añadió.

La prioridad de Argudín Pose ahora es traer a su esposa y a su hijo a Estados Unidos. Ambos se encuentran en un país centroamericano.