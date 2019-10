Publicado el Miércoles, 9 Octubre, 2019 - 09:08 (GMT-5)

La actriz norteamericana, Whoopi Goldberg, ha aprovechado el marco del Mes de la Herencia Hispana para exaltar la figura de Celia Cruz (1925-2003), a quien describió con gran admiración y subrayó su papel de "Reina" indiscutible de la música latina.

En el programa The View (ABC News), Goldberg -quien estuvo incluso a punto de interpretar a la Reina de la Salsa en el cine- enfatizó el inmenso talento de la cantante cubana, de quien recordó que ganó tres premios Grammy y cuatro Grammy Latinos.

La admiración de la actriz por la cantante cubana es de largo recorrido. En declaraciones de Whoopi Goldberg a New York Post, en el año 2003, poco después de la muerte de la cantante cubana, dijo que Celia Cruz fue muy especial para ella desde que era joven y explicó los motivos.

No ad for you

"Ver a una mujer rica, oscura y de chocolate al mando de miles de personas con su voz y su energía me ayudó a creer que todo es posible", dijo entonces la oscarizada actriz norteamericana.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con su intención de interpretar a Cruz en el cine, proyecto que no se acabó concretando. Muchos dijeron que Whoopi no cantaba y que no era latina, requisitos que gran parte de los seguidores de la Reina de la Salsa consideran indispensables para interpretar su vida en el cine.

A pesar de que sólo cantaba en español, Celia Cruz siempre sobresalió entre los intérpretes latinos más reconocidos por los norteamericanos, y fue galardonada en 1998 con el Hispanic Heritage Award, el premio que reconoce la herencia hispánica en Estados Unidos.

Los premios fueron creados por la Casa Blanca en 1987 para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre cada año, con el fin de que los estadounidenses honren las contribuciones hechas por los hispanos a ese país.

El 1 de octubre de este año, la Hispanic Heritage Foundation entregó el Premio Herencia Hispana 2019 a Eugenio Derbez, al cantante Residente y a Saúl “Canelo” Álvarez, entre otras figuras latinas.