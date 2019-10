Publicado el Viernes, 11 Octubre, 2019 - 09:07 (GMT-5)

Los cubanos Iván Aguilar Hernández, Yusdelma Larduet Peña, Yandri Castillo y Laritza Arnedo, de 16 años, pidieron ayuda tras ser detenidos en Rusia.

"No tenemos la forma de decirle al mundo que nos ayude. Por favor, necesitamos ayuda internacional, no queremos regresar a Cuba", suplicaron entre lágrimas. "Llevamos 25 días sin bañarnos, tengo golpes en el cuerpo. Me dieron patadas, a Yandri le estuvieron dando golpes ocho días", agregó Larduet.

El mensaje de ayuda lo difundieron en un vídeo cuando se encontraban detenidos en un tren que se dirigía a la capital de Rusia.

No ad for you

Según informaron a CiberCuba, salieron desde San Petersburgo hacia Bielorrusia. "Caminamos tres días y dormimos un rato en el monte hasta llegar a la ciudad de Brest, que hace frontera con Ucrania", aseguraron.

"Allí unos señores que vivían a dos kilómetros de la frontera llamaron a la policía. Nos llevaron a la cárcel y pagaron 350 dólares por violar el protocolo de la frontera", añadieron.

Al día siguiente fueron deportados a Bielorrusia, donde aseguraron que llegaron a "base de maltrato". "Después de tenernos 24 días presos nos deportaron para Rusia en tren", explicaron.

Antes del viaje a la ciudad moscovita relataron que los agentes les dieron golpes y, les robaron dinero, según denunciaron.

"Cuando llegamos a Rusia nos detuvieron y nos impusieron una multa a cada uno, menos a mí por ser menor de edad. Después nos saltaron, pero Iván y Yusdelma siguen presos. Supuestamente los soltaron más tarde", afirmó Laritza sin especificar cuál es el actual paradero de estos últimos.

No es la primera vez que el periplo de la crisis migratoria deja a migrantes cubanos en una situación delicada en países de Europa. De hecho en las últimas horas se conoció que dos ciudadanos de la mayor de las Antillas fueron condenados a seis meses de prisión por cruzar ilegalmente la frontera entre Rusia y Noruega.