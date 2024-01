Nuevo video confirma presencia de mercenarios cubanos en invasión rusa de Ucrania

Un video de reciente publicación en redes sociales confirmó una vez más la presencia de mercenarios cubanos entre las tropas rusas que participan en la invasión de Ucrania.

Grabado en las trincheras del frente, se observa en él a un combatiente ruso que presenta a su compañero de armas cubano, que viste el uniforme y casco de las fuerzas armadas de ese país.

Captura de pantalla Telegram / Supernova+

“Aquí estamos, tirando lo último de lo último para darle [ininteligible, mezcla de español y ruso] a los ucranianos, que son unas kuritsa ” [gallinas, en ruso], dijo el joven cubano tras la presentación de su compañero ruso, que lo introdujo exclamando: “¡Cuba!”.

El video, realizado el pasado 25 de enero, fue compartido a través del canal ucraniano de Telegram, Supernova+, y en las imágenes se aprecia el paisaje nevado en el que se encuentra desplegado el mercenario cubano.

Al momento de redactar esta nota, se desconoce la ubicación de las tropas rusas en las que está enrolado este cubano, así como su identidad, que tampoco fue revelada.

A finales de octubre, un pormenorizado artículo del medio digital Inform Napalm aseguraba unos 60 nuevos mercenarios cubanos habían arribado a territorio ruso para firmar un contrato, tres de los cuales ya estaban en servicio activo como parte del ejército.

Hackers ucranianos del grupo Cyber Resistance obtuvieron y publicaron las fotografías de los pasaportes de casi 60 cubanos más que habían arribado a la ciudad rusa de Tula entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre para firmar un contrato.

Las revelaciones, que se vienen sucediendo desde finales de agosto, dejaban en evidencia una vez más al régimen cubano que, luego de mantener silencio sobre el tema y ofrecer declaraciones contradictorias, aseguró que había desarticulado a una red de suministro de mercenarios a Rusia.

Tras la divulgación de imágenes y videos que demostraban la presencia de mercenarios cubanos en la invasión rusa de Ucrania, a comienzos de septiembre, el régimen de La Habana afirmó haber detenido a 17 personas relacionadas con el reclutamiento de estos.

Sin embargo, tras las declaraciones iniciales del coronel César Rodríguez Rodríguez, jefe de departamento en la Dirección General de Investigación Criminal del MININT, nada más se supo de dichas actuaciones policiales, ni de los resultados de la investigación.

"No vemos ninguna medida tomada por el gobierno cubano para luchar realmente contra los mercenarios y los intentos de llevar a los participantes ante la Justicia. El Gobierno cubano ni siquiera bloquea los canales de transferencia de fondos a mercenarios establecidos. Tampoco hay pruebas todavía de que Cuba haya iniciado procesos penales contra mercenarios ya identificados", observó Inform Napalm en octubre.

Este martes, medios de prensa aseguraron que el régimen cubano habría comenzado a excarcelar a varios de los 17 ciudadanos arrestados en septiembre de 2023. Según reveló America Tevé, dos de los cubanos que fuentes identificaron entre los detenidos en Santa Clara, salieron en libertad.

El citado medio de prensa dio a conocer la liberación de Yassiel Yera y Rafael Albares, dos de los asistentes detenidos en septiembre, que se dedicaban a buscar y contactar a los cubanos interesados en viajar a Rusia como mercenarios.

Según se explicó entonces, estas dos personas hacían de intermediarios entre los cubanos que deseaban enrolarse en el ejército ruso y una organizadora de ese país que enviaba los datos a Rusia, desde donde le enviaban los pasajes, sin costo alguno, para que los mercenarios emigraran.

Entre los reclutados se dijo que había muchos con antecedentes delictivos y conducta antisocial, pero nunca se difundió un listado oficial.

José Luis Reyes Blanco, Fiscal Jefe de la Dirección de Procesos Penales, dijo que estos hechos podían integrar delitos de "mercenarismo", que contemplaba sanciones graves que podían llegar hasta los 30 años de privación de libertad, privación perpetua de libertad y también pena de muerte.

Además de mercenarismo, funcionarios de la Fiscalía General señalaron que estaban considerando posibles cargos que podrían incluir tráfico de personas y actos hostiles en un Estado extranjero.

La salida a la luz pública de lo que sería la excarcelación en la isla de cubanos de la red de reclutamiento para esa invasión, se da en momentos en que continúan las revelaciones sobre nuevos mercenarios cubanos en Ucrania, y confirma las sospechas de ucranianos y sus aliados de que Cuba sigue enviando de manera subrepticia tropas al teatro de operaciones.

"Cuando el embajador cubano en Moscú dijo que su gobierno no se oponía a la participación de sus ciudadanos en la guerra contra Ucrania, probablemente fue más franco que el ministerio de Relaciones Exteriores cubano, que se apresuró a refutar esta afirmación", dijo el medio digital Inform Napalm en octubre.

Por su parte, durante su estancia en octubre en New York, el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró al diario The Nation que Cuba no formaba parte del conflicto.

"No participamos en la guerra de Ucrania, pero descubrimos a través de nuestras investigaciones que una red ilegal estaba contratando a cubanos que vivían en Rusia y a algunos que vivían en Cuba para luchar en el bando ruso", señaló.

Al mismo tiempo enfatizó que "nuestro Código Penal prohíbe los mercenarios, y consideramos que se trata de un caso de mercenarismo, así como de tráfico de seres humanos".

Las nuevas evidencias de mercenarios cubanos en Ucrania salen a la luz poco después de conocerse a mediados de enero la noticia de la muerte en combate de los mercenarios Raibel Palacio Herrera (21 años) y de Yansiel Morejón (26), ambos víctimas del tráfico de personas entre La Habana y Moscú.