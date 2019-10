Publicado el Sábado, 19 Octubre, 2019 - 15:07 (GMT-5)

Un video sumamente preocupante con jabones repletos de marihuana, presuntamente colocados en los maletines de unas "mulas" que viajaban a Cuba, circula en las redes sociales.

En el video, compartido en Facebook por el usuario Gino Álvarez, puede verse que tres cubanos comienzan a sacar paquetes con estupefacientes de dentro de 15 jabones marca Zote.

"Tiene un olor inconfundible", se le oye decir a una persona mientras desenvuelve los paquetes. "Todos tienen, Dios mío", agrega.

También se escucha mencionar que los paquetes eran supuestamente para unos primos de quienes los contrataron como "mulas" presos en Cuba.

No se especifican detalles sobre la procedencia, fecha y lugar donde fue filmado el video.

Debajo de la publicación muchos han comentado impactados: "Por eso yo no le llevo nada a nadie, si no tengo dinero para viajar no voy a ningún lugar, me muero si me pasa eso por Dios la gente está loca", dijo Vicky Mena.

"Yo conozco un caso que se lo hicieron en paquetes de café, está cumpliendo 20 años en el Combinado [del Este, la mayor cárcel cubana], eso es para matarlo cuando salga", comentó Margot Tundidor.

"Morí que horror somos malos con nosotros mismos", dijo Pavel Guerra.

El pasado junio, la Aduana General de la República (AGR) de Cuba advirtió a los viajeros sobre la prohibición de entrada de cigarrillos electrónicos con extracto de marihuana, sustancia considerada ilegal en la Isla, e indicó que los populares dispositivos de vapeo con el extracto de cannabis son confiscados a la entrada del país, por ser considerados"productos que estimulan el consumo de las drogas".

De enero a mayo de este año, fueron decomisados 7, 899 kilogramos de cocaína, 0,463 de marihuana y 0,314 de cannabinoide, de acuerdo con los datos ofrecidos de manera pública.

Asimismo, la Aduana de Cuba registró 49 operaciones de intento de introducción de drogas al país solo por la frontera aérea en 2018, según las cifras difundidas por la oficialista Prensa Latina.