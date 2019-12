Publicado el Martes, 10 Diciembre, 2019 - 17:43 (GMT-4)

La madre del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, a quien la Seguridad del Estado le cercó su casa en el día de hoy, asegura que irá al aeropuerto de La Habana a recibir a su hijo, que llega hoy de Alemania.

"No me va a pasar nada, ni a mi ni a quien me acompañe ni a mi hijo. No puede pasar nada", sostuvo.

"¿A qué le voy a tener miedo si yo he sido parte de todo este proceso también?", dijo la madre en un video junto al activista Oscar Casanella.

Según relató, desde los 13 años de edad se sumó al "proceso revolucionario" con la Campaña de Alfabetización en los años 60.

"Cuando esa gente que está allá afuera empezaron a hacer revolución, ya yo hace mucho rato estaba haciendo la revolución", sostuvo.

La madre eligió al activista y amigo de la familia, Oscar Casanella, para que la acompañara al aeropuerto a recibir a Ruiz Urquiola.

También dijo sentirse emocionada en el día de hoy porque hace seis meses no ve a su hijo, quien se encontraba en Alemania, desde que lo diagnosticaran con VIH, una enfermedad que asegura se la inocularon en presidio.

"Como quiera que sea yo me siento un poquito agitada, tengo dos patrullas allá afuera, no sé por qué me están vigilando, de qué se están preocupando", dijo.

Poco después de estas declaraciones, la policía cubana detuvo a Casanella en el momento en que se dirigía al aeropuerto con la madre de Ruiz Urquiola. No obstante, no lo condujeron a ninguna prisión, sino que lo llevaron hasta su propia casa para impedirle ir a recibir al biólogo.

En el día de hoy la hermana de Ariel, la activista Omara Ruiz Urquiola, denunció que la Seguridad del Estado se encontraba en las inmediaciones de la casa de su madre, en La Habana, impidiendo que pudiera salir.

Omara, quien también ha sido asediada por el régimen castrista, pidió ayuda a todos aquellos que pudieran acercarse al domicilio para apoyar a su madre: "Los paramilitares tienen cercada mi casa para que mi madre no pueda ir a buscar a mi hermano al aeropuerto. Yo estoy en la finca. Ellos saben exactamente que yo estoy en la finca. Cobardes que son", aseguró.

Ariel Ruiz Urquiola denunció recientemente que promoverá una demanda contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea por haberlo infectado con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) durante su estancia en la salas de Penados y de Cuidados Especiales del hospital "Abel Santamaría", en Pinar del Río.

De acuerdo con declaraciones de Urquiola a CiberCuba, médicos suizos confirmaron en agosto que está infectado con el virus del VIH en fase crónica desde hace un año, tras realizarle las pruebas clínicas pertinentes.

Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la policía política cubana también mantuvo bajo arresto domiciliario a los periodistas Abraham Jiménez y Luz Escobar, de El Estornudo y 14ymedio, respectivamente.

En el último año en Cuba se han contabilizado 3.075 detenciones arbitrarias, 141 regulados y 123 presos políticos, según datos facilitados a CiberCuba por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).