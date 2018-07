Europa,

La música y el baile llegan a todo los rincones del mundo, y gracias al cubano Eduardo Luis Madrazo una parte de la cultura musical de la Isla ha llegado a Moscú.

El cubano de 30 años, decidió viajar desde Cuba hasta Rusia hace siete años y en su capital rusa enseña su gran pasión: la danza, con la que ha conquistado a decenas de estudiantes que pasan por sus clases.

"Siempre me gustó bailar, hubo un tiempo en el que sentí que el deporte no era más lo mío y decidí comenzar a bailar", ha explicado el bailarín al medio Voice of America en una entrevista.

En la academia Casa Blanca, situada en el centro de la capital rusa, el cubano que se ha convertido en uno de los profesores más populares del centro donde enseña a bailar salsa, merengue y reguetón.

Pero Eduardo Luis Madrazo ha ido más allá y no sólo enseña a moverse al ritmo de la música latina, también exporta música cubana.

Entre otras canciones, el profesor enseña a bailar a sus alumnos al ritmo de Sucio, uno de los temas del cantante cubano Ramón Lavado, mejor conocido como Chacal.

El cubano, quien desprende talento por todos sus poros, se ha convertido un referente en la academia donde imparte clase, pero no es el único sitio donde demuestra de lo que es capaz.

En sus redes sociales no para de compartir vídeos en los que evidencia el ritmo y la sangre latina que tiene. ¡Miren!