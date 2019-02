América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Miércoles, 6 Febrero, 2019 - 17:17 (GMT-5)

El popular youtuber cubano Randy o simplemente Pollito Tropical, radicado en Miami, realizó una reciente visita a las localidades afectadas por el tornado que impactó La Habana, el pasado domingo 27 de enero.

En un video, que realizara en colaboración con la escuela de danza “Baila con Micho”, el youtuber hizo un recorrido por varias de las instalaciones que fueron afectados por el inusual fenómeno meteorológico y entregó donaciones a los cubanos damnificados.

“Junto con el equipo de Baila con Micho fuimos a Cuba a ayudar a los damnificados por el tornado. Gracias a todos por sus donaciones”, escribió Randy en Facebook.

No ad for you

Primero, el Pollito Tropical mostró imágenes de la Iglesia Jesús del Monte, símbolo del municipio Diez de Octubre, quien fuera despojada de su cruz y de parte del techo por el tornado.

Según explicó a sus seguidores, la iglesia se ha consolidado como un centro de recogida de donaciones -ropa, comida, etc.- que luego son repartidos entre los vecinos de la localidad afectada.

Por otra parte, enseñó los puntos desplegados por las autoridades cubanas, donde actualmente se están comercializando suministros alimentarios y materiales de construcción.“Los mismos policías son los que están vendiendo las cosas para los damnificados para que vean. Allá hay tejas y cemento”, describió.

Durante las entregas de donaciones, una de las residentes de las zonas afectadas -entre lágrimas- narró la desgarradora historia de su experiencia durante el paso del tornado.

“Esa puerta la rompe, la tira, .. si yo no llego a bajar del cuarto me mata al niño”, se escucha decir en un momento.

La cubana no se había percatado de que el desastre natural había derrumbado una de las paredes de su casa -que, según relata, llevaba construyendo durante casi siete años- hasta que un vecino le alertó.

“Yo no me doy cuenta que se había caído la casa. Me di cuenta cuando hablo con el vecino y me dice ¿tú sabes que tu casa esta sin pared? (...) tu casa cayó arriba de la mía”, dijo.

Hasta la fecha se contabilizan un total de 6 fallecidos y 195 heridos -11 en estado crítico-, en las barriadas habaneras. A la par, casi 4.800 viviendas han quedado dañadas, de esta cifra, 380 son derrumbes totales y se han recogido más de 200 mil metros cúbicos.

El tornado que afectó el pasado 27 de enero a La Habana, es uno de los más devastadores que ha visto el país. El fenómeno meteorológico de categoría EF4 comenzó a desarrollarse a partir de las 8:20 pm y durante 16 minutos se desplazó por el Reparto Martí y el Casino Deportivo, hasta Celimar, en Alamar, pasando por Luyanó, Santos Suárez, Regla, Guanabacoa o El Roble.

Vecinos de estas localidades vieron cómo las calles quedaron pobladas por montañas de escombros, árboles arrancados, postes eléctricos caídos, casas derruidas y coches volcados.

En los últimos días diversos grupos de cubanos -entre ellos, algunos artistas- han salido a las calles por iniciativa propia para ayudar a los afectados por el tornado. Este gesto contrasta con el testimonio de algunos ciudadanos que lamentan la falta de ayuda estatal.

Recientemente, se hicieron públicos los precios de los “alimentos elaborados” para los residentes de las localidades devastadas por el fenómeno meteorológico. La venta de estos productos a los damnificados por el desastre meteorológico ha sido criticada por cubanos quienes afirman que la comida debería ser entregada de forma gratuita.

En Regla, uno de los municipios de La Habana más afectados, el gobierno instaló un kiosco donde los vecinos han tenido que realizar largas filas -por un período de media hora- para acceder a estos “alimentos elaborados”. Muchos se han quejado de que los productos se acaban de manera rápida.



¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194